Війна не закінчилась – щодня гинуть українці, – Зеленський про важку ситуацію на фронті

Війна Росії проти України ще не закінчилися і щодня гинуть українці. Кожен українець щодня повинен докладати зусиль, щоб допомогти обороні.

Кожен і кожна з нас мають дбати про те, щоб допомогти обороні, – Зеленський

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення до українців, повідомляє 24 канал. Він наголосив, що про війну не можна забути чи стати безтурботним.

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За словами глави держави, щодня за незалежність України гинуть українці. Зеленський сказав, що кожен українець має щоденно дбати про допомогу обороні та армії.

Можливо, комусь у деяких містах в тилу здається, що про війну можна забути. І – стати безтурботним. Чи навіть недбалим. Але ні, це не так. Щодня гинуть українці за нашу незалежність. Щодня! І кожен і кожна з нас мають щоденно дбати про те, щоб допомогти обороні. Допомогти армії. Тим, чим можуть. Так, як можуть,

– сказав президент.

Про що ще сказав Володимир Зеленський

Український президент вкотре подякував лідеру Сполучених Штатів Америки Джозефу Байдену за підтримку на 40 мільярдів доларів. Зеленський заявив, що це історичний внесок у захист свободи.

Також президент зазначив, що в Росії почали говорити, що їхня так звана "спецоперація", якою вони прикривають війну проти України, стала причиною для падіння економіки.

За словами Зеленського, на Донбасі ситуація наразі надзвичайно складна. Разом з тим, він зазначив, що українські захисники та захисниці тримають оборону. Як сказав президент, вони роблять конкретний внесок у перемогу України над Росією.

Додамо, що 21 травня Володимир Зеленський провів телефонну розмову з главою уряду Італії Маріо Драгі. Під час дзвінка Зеленський і Драгі обговорили співпрацю двох країн в оборонній галузі, необхідність ухвалення 6-го пакета санкцій проти Росії та розблокування українських портів.

Окрім того, глава держави у Києві прийняв прем'єр-міністра Португалії Антоніу Кошту. Сторони провели тривалі та предметні переговори щодо європейської інтеграції України.

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