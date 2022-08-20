Ціною є кров українців, – глава МЗС Естонії назвав санкції, які критично послаблять росію

кремль розв'язав ганебну війну проти України майже пів року тому. Санкцій, які вже запроваджені світом проти росії, наразі недостатньо.

Для того щоб ослабити кремль, необхідно застосувати повне ембарго на енергію росії, яка є на ринку Європи. Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповів новопризначений міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

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"Ціна цих більш легких санкцій – це кров українців"

За словами Рейнсалу, такий крок практично підвищить ціну війни для путінського режиму. А також допоможе завершити війну найближчим часом.

З моральної та з безпекової перспективи так правильно. І я підтримую саме такі кроки,

– зазначив посадовець.

Інший шлях, який нібито є легшим для суспільства Європи, передбачає залишити санкції на теперішньому рівні. Але плата за це – життя цивільних людей та військових України. На думку глави МЗС Естонії, так не має бути, бо ціна цих більш легких санкцій – це кров українців.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

Санкції, які впроваджує світ проти країни-агресора, мають дві цілі. Перша – покарати. Друга – змусити агресора зупинитися. І лише ті санкції, які у найближчій перспективі призведуть до завершення війни, є достатніми. Це буде означати, що санкції справді працюють, додав він.

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