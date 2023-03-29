Втрата політичного рейтингу для Путіна – смерть: навіщо йому війна в Україні

Владімір Путін розпочав війну проти України майже рік тому насамперед для того, щоб розв'язати внутрішні проблеми. Адже на те, що відбувається у світі він вже не звертає увагу, тому що Росія давно втратила будь-який імідж на міжнародній арені.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Ба більше, він вважає, що Путіна зараз турбують навіть не внутрішні питання Росії, а проблема власного виживання в цій владі.

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Це лякає Путіна

На його думку, кремлівському диктатору зараз важливе тільки те, що пов'язане з його життям, тому що він невідривно пов'язує його з владою.

Втрату політичної влади він розглядає як фінал свого життя і зрештою як смерть. А також як розправу над ним і з його сім'єю. І це дуже сильно його лякає,

– зауважив він.

Опозиціонер вважає, що й війна пояснюється виключно внутрішніми російськими чинниками – укріпленням влади, підвищенням рейтингу, який знижувався, затиканням ротів своїм критикам шляхом встановлення військової хунти і військово-політичного режиму.

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Забажав підняти свій рейтинг

"Війна проти України на майже 90% зумовлена саме внутрішніми проблеми, які Путін намагався вирішити військовим шляхом", – наголосив він.

Гудков підкреслив, що Україні не пощастило, що вона опинилась тою країною, на якій Путін вирішив зробити собі нові рейтинги, нову історію і нові успіхи.

"На місці України міг би опинитися і Казахстан, і Грузія, і Білорусь, якби була незалежною. Саме 2014 рік і привів до трагедії, яку ми бачимо зараз – Путін зважився на широкомасштабне вторгнення саме проти України", – резюмував опозиційний політик.

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