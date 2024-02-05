У США представили угоду, яка включає понад 60 мільярдів для України: хронологія 712 дня війни
Російські окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте ЗСУ всіма силами потужно протистоять ворогу. Наші військові день у день намагаються відвоювати наші землі.
Яка ситуація на фронті, що відбувається у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.
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Американський Сенат представив угоду по кордону, з якою пов'язане виділення грошей на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Законопроєкт передбачає 118,28 мільярда доларів, з яких понад 60 – підуть на допомогу Україні. У Брянській області Росії пізно ввечері пролунали вибухи. Росіяни поскаржились на атаку безпілотників. Всі 6 дронів росіяни нібито збили. Проте на місці чомусь працювали оперативні служби. Володимир Зеленський відповів на питання, чи розглядає він звільнення головнокомандувача. Послухайте, це кадрове питання всередині нашої держави. Безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, я хочу, щоб ви мене зрозуміли, коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектора,
Сенат США представив угоду
Вибухи у Брянській області
Зеленський відповів, чи розглядає він звільнення Залужного
– заявив український лідер.
Американський Сенат представив угоду по кордону, з якою пов'язане виділення грошей на підтримку України, Ізраїлю та Тайваню. Законопроєкт передбачає 118,28 мільярда доларів, з яких понад 60 – підуть на допомогу Україні.
У Брянській області Росії пізно ввечері пролунали вибухи. Росіяни поскаржились на атаку безпілотників. Всі 6 дронів росіяни нібито збили. Проте на місці чомусь працювали оперативні служби.
Володимир Зеленський відповів на питання, чи розглядає він звільнення головнокомандувача.
Послухайте, це кадрове питання всередині нашої держави. Безумовно, якщо ми говоримо про перезавантаження, я хочу, щоб ви мене зрозуміли, коли ми говоримо про перезавантаження, то ми говоримо про перезавантаження тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектора,