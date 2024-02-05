У США представили угоду, яка включає понад 60 мільярдів для України: хронологія 712 дня війни

Російські окупанти не полишають спроб захопити Україну, проте ЗСУ всіма силами потужно протистоять ворогу. Наші військові день у день намагаються відвоювати наші землі.

Яка ситуація на фронті, що відбувається у дипломатії – читайте у тексті 24 Каналу.

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