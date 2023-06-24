Путін готується воювати з Пригожиним, – Гудков сказав, до яких заходів вдаються у Росії

Євгеній Пригожин зовсім вийшов з-під контролю Владіміра Путіна й розпочав збройне повстання. Вагнерівці вже захопили кілька регіонів Росії та не збираються зупинятися. Тож кремлівському диктатору нічого не лишається як боротися з Пригожиним.

Так, у Кремлі вже вирішили направити збройні формування у бік Ростовської області Росії. Про це 24 Каналу повідомив російський опозиційний політик Геннадій Гудков.

Все, що відомо про це Військовий переворот чи піар-акція Пригожина: що відбувається у Росії

Які заходи вживають у Росії

Мовиться насамперед про підрозділи росгвардії, які ще боєздатні.

Тобто Путін готується до війни з Пригожиним,

– припустив російський опозиційний політик.

Ба більше, у Кремлі сильно налякані можливими вуличними протестами у країні-агресорці. За інформацією Гудкова, спецслужби Росії отримали наказ стріляти на ураження, якщо росіяни таки наважаться вийти на вулиці.

Гудков про повстання Пригожина: дивіться відео

Переляканий Кремль віддав наказ провести обшуки у центрах ПВК "Вагнера". Втім, за інформацією російського опозиціонера, найманці Пригожина ще вчора лишили їх.

У Росії страшна паніка через повстання

Після того як Євгєній Пригожин розпочав збройний заколот, Владімір Путін дуже довго збирався з силами, щоб записати звернення до росіян. Подейкують, що він просто спить під потужними транквілізаторами. Тож було б ніяково, якби російський диктатор проспав повстання у поки ще своїй країні.

Путін оговтався близько 9 ранку 24 червня. У зверненні традиційно заспівав своє улюблене про нібито "війну з нацистами". Не оминув звісно і загрози для Росії та внутрішнє зрадництво.

Ба більше, диктатор настільки перелякався, що до його бункера у Кремлі можуть дістатися, що швиденько вирішив втекти якомога далі від російської столиці. Одразу видно – "своїх не кидаємо". Про виліт літака Путіна з Москви свідчать дані Flightradar24.

Російські пропагандисти незвично притихли. Видно Путін у паніці забув видати їм темники, що ж брехати росіянам. Утім, один з головних фанатів війни в Україні та брязкання ядеркою Владімір Соловйов таки подав голос. Він записав відео на якому ледь не плаче через зраду Пригожина.

Ба більше, Соловйов в абсолютному нерозумінні, як так сталося, що російські танки йдуть на Москву, а не на Львів.