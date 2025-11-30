Чи справді велика війна між НАТО та Росією не за горами, в інтерв'ю La Tribune Dimanche відповів очільник МЗС Франції Жан-Ноель Барро, передає 24 Канал.
Чи справді мирний час для Європи закінчився?
Так, Барро заявив, що війна в Європі вже триває. І зараз головне завдання – відновити тривалий мир. Щоб цього досягти, треба враховувати реалії сьогодення, зокрема масштабне переозброєння Росії.
Міністр наголосив, що "відтепер мир має свою ціну". Під "ціною" він мав на увазі колосальні зусилля з переозброєння Європи.
За його словами, європейські країни мусять подвоїти свої військові ресурси. Це єдиний спосіб стримати можливу подальшу агресію Росії, адже у сучасному світі будь-яка демонстрація слабкості робить країну вразливою.
Окрім того, міністр розкритикував деяких французьких політиків, зокрема Марін Ле Пен і Жана-Люка Меланшона, які вважають, що президент Макрон перебільшує загрозу з боку Москви. Барро назвав їх безвідповідальними та проросійськими і додав, що якби вони були при владі, він не розраховував би на надійну колективну безпеку Європи.
Що відомо про можливий напад Росії на НАТО?
- Перекидання військ із заходу Європи до кордонів із Росією зараз займає близько 45 днів. У ЄС хочуть скоротити цей час до 3 – 5 діб. У разі великої війни доведеться перекинути близько 200 тисяч військових, 1 500 танків і понад 2 500 одиниць бронетехніки зі США, Канади та Великої Британії.
- Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс вважає, що протягом двох – чотирьох років Путін може спробувати напасти на країни Балтії. Ймовірніше, удар буде спрямований на Естонію.
- Очільник міноборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що потенційна загроза нападу Росії на країни Альянсу постане вже у 2028 році.