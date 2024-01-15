Росії потрібна пауза: скільки часу має Європа на підготовку до війни
Джерело:"Європейська правда"
Видання Bild написало про сценарій, який має НАТО у випадку можливої ескалації з боку Росії. Владімір Путін уже неодноразово погрожував світу новою війною.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас наголосила, що Росія не відчуває відповідальності за воєнні злочини. Відтак Заходу треба посилити військову допомог Україні, щоб наша держава могла позбавити Кремль можливості шантажувати інші країни.
До теми Росія цього не приховує, – політтехнолог про сценарій війни Кремля з НАТО
Скільки часу має Європа на підготовку
Каллас зауважила, що у випадку гіпотетичного перемир’я у війні з Україною, Росії знадобиться від 3 до 5 років, аби відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО. Про це вона говорила, посилаючись на оцінки естонської розвідки.
Це залежить від того, як ми зможемо зберегти нашу єдність і нашу позицію щодо України. Тому що Росії потрібна пауза, і ця пауза для того, щоб зібрати свої ресурси та сили. Слабкість провокує агресорів, тому слабкість провокує Росію,
– наголосила прем'єрка.
За її словами, підтримку України треба посилити, а НАТО ухвалити стратегію стримування Росії. Для цього також треба переглянути збільшення оборонних витрат країн-членів учасниць.
"Росія ніколи не програвала свою останню колоніальну війну. Я багато читаю та намагаюся зрозуміти, як ми можемо розірвати це історичне коло. І ключовим елементом для цього є відповідальність. Росія не несла відповідальності за скоєні злочини", – підкреслила Каллас.
Війна Росії з НАТО: що відомо
- Журналісти видання Bild повідомили про отримання секретних документів Міноборони Німеччини. Там описано сценарій підготовки до посилення конфлікту з Росією. Зокрема мовиться, що атака на Захід може початися у липні 2024 року. Спершу все матиме вигляд гібридної війни. Росія призове до армії ще 200 тисяч солдатів і перекине ракети та війська до кордонів.
- У НАТО прокоментували публікацію статті та пояснили, що мовилось лише про теоретичний, навчальний сценарій. Всі країни та географічні регіони є вигаданими. Мета створення такого плану – перевірити свої військові можливості.
- Наприкінці грудня 2023 року в Інституті вивчення війни повідомили, що Кремль готується до широкомасштабної війни. Усі дії Владіміра Путіна це підтверджують. Як приклад, аналітики навели присутність диктатора на церемонії підняття прапорів двох атомних підводних човнів стратегічного призначення. Так він продемонстрував намір розширити військово-морський потенціал Росії за межами Східної Європи, що не може не лякати Захід.