Якщо Росія нападе на НАТО: Німеччина ухвалила план тотальної оборони, – ЗМІ

Як повідомили журналісти, уряд Німеччини ухвалив цей документ. Цікаво, що він не написаний з нуля: це оновлена "рамкова директива про тотальну оборону" часів холодної війни, яка визначає заходи безпеки на випадок агресії.

Борис Пісторіус уважає, що Росія загрожує Грузії, Молдові та загалом Альянсу. Він підкреслив: Путін не зупиниться.

Дивіться також "Темні сили війни ніколи не зникають": Байден порівняв Путіна з Гітлером

Що робитиме Німеччина, якщо Росія нападе на НАТО

План тотальної оборони ґрунтується на припущенні, що в разі нападу Росії на НАТО німецькі війська будуть перекинуті на східний фланг,

– ідеться в повідомленні.

Федеральний уряд країни негайно оголосить про напад через радіо та інтернет. Повернеться обов'язкова військова служба, яка зараз не є неодмінною для всіх. Усі громадяни, яким виповнилося 18 років, працюватимуть. Важливо, що людей можуть зобов'язати працювати навіть у вихідні та святкові дні.

Де ховатися і що їсти німцям

Для укриттів пропонують підвальні приміщення в "міцних будівлях", підземні автостоянки або підземні залізничні станції. За потреби влада може віддати наказ про евакуацію, але сім'ї не мають розлучити під час вивезення в безпечні місця.

Харчування також продумане: влада контролюватиме постачання продовольства і матиме стратегічний резерв продуктів тривалого зберігання (як-от рис, бобові, згущене молоко). Ще три заходи містять примітку "можливі" – це регулювання цін на харчі або запровадження талонів і зобов'язання для компаній працювати виключно на потреби оборони. А майно для армії можуть вилучати.

Інші важливі пункти

Лікарні мають бути готові до напливу пацієнтів, а журналісти – оперативно писати важливі новини. Втім, прогноз погоди можуть не повідомляти "із міркувань безпеки".

План "тотальної оборони" детально регламентує роботу комунальних служб і критичної інфраструктури. Приміром, сміття потрібно обов'язково прибирати, щоб запобігти епідеміям, а військова техніка матиме абсолютний пріоритет на дорогах і залізниці,

– наводять деталі ЗМІ.

Звісно ж, воєнний стан накладатиме і юридичні обмеження. Наприклад, розпускати Бундестаг не можна до завершення агресії. А влада буде використовувати "спеціальні технології", щоб обмінюватися секретною інформацією

НАТО готується до можливого нападу з боку Росії

Країни Балтії уже почали наймасштабніші військові навчання, які будь-коли проводили в регіоні. А до того провели серйозні навчання НАТО – найбільші з часів холодної війни.

Той же Борис Пісторіус говорив, що Німеччина має бути готова до можливої війни до 2029 року. Для цього планують повернути обов'язкову службу.

А от американські ЗМІ днями повідомили, що НАТО готує сухопутні коридори для військ США на випадок великої війни в Європі. Відомо про п'ять основних коридорів, які йдуть з Нідерландів, Італії, Греції, Туреччини та Норвегії.