Є ризик великої війни Росії та НАТО, – Зеленський

Президент України заявив, що підтримувати Україну фінансово надзвичайно важливо. У разі втрати її незалежності геополітичне розміщення України призведе до небезпечних наслідків.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю французькому виданню Le Parisien, повідомляє 24 Канал.

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Зеленський про ризик великої війни

Якщо Україна втратить свою незалежність, Росія, безумовно, вторгнеться в країни НАТО,

– сказав український президент.

Зеленський вважає, що Росія швидко рухатиметься територією країн НАТО, адже розумітиме, що здолала одну із найміцніших армій Європи.

У армій інших європейських країн немає досвіду, подібного українському – десятирічного досвіду боротьби із сучасним російським військом. Саме тому, за словами президента, є ризик великої війни країн НАТО з Росією.

Український лідер закликав робити усе можливе, аби "заспокоїти й поставити на місце" Путіна. Поки армія російського президента на території України, він має відповідати за свої злочини.

Проте це має відбуватися не лише ціною життя українців, а, отже, допомагати Україні треба набагато більше.

Те, що війна продовжується, говорить не про те, що допомоги Україні багато. Це говорить про те, що допомоги недостатньо,

– заявив Зеленський.

Раніше Зеленський розповів, що членство в НАТО є найнадійнішою гарантією безпеки для України, і Київ не очікує запрошення, а бореться за це право. Обмежити силу української армії неможливо, а важливі гарантії – це Альянс і сильна економіка.