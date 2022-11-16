Чи зможе Росія напасти на країну НАТО: пояснення експерта

Через війну проти України Росія підірвала свій військовий потенціал. Це впливає на спроможності проводити нові агресивні кампанії в інших країнах.

Можливості Кремля розпочати новий етап ескалації залежатиме від зовнішніх факторів. Про це 24 каналу розповів голова громадської організації "Україна в НАТО" Юрій Романюк.

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Технологізація НАТО

На думку аналітика, в наступні роки країни Заходу просунуться у модернізації своїх технологій і озброєння, позаяк там вирішили інвестувати у свою оборону через російську загрозу.

Всі зрозуміли, що таке Росія. Тому те, що хтось сказав у Європі, що через 5 років Росія може напасти на НАТО, це виглядає як утопія та фантастика. Взагалі невідомо, у якому стані буде Росія за цей час. Росію можна викреслити на наступні 10 – 15 років, як носія загрози для Європи – вона не буде здатною ні до чого,

– підкреслив фахівець.

Експерт зауважив, що після війни в Грузії 2008 року Росія втратила багато військ, літаків і техніки, після чого вона була змушена повністю трансформувати свою військову концепцію.

"За 14 років "змін" вони отримали поразки в Україні всюди, де тільки можна. Так само вони отримають і через наступні 15 років. Але НАТО за цей час настільки прогресуватиме й піде далеко вперед, що Росія у порівнянні з НАТО 2040 – 2050 років залишиться на рівні 1980 – 1990 років СРСР", – розповів оглядач.

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Знесилений агресор

За словами Романюка, ЗСУ суттєво підірвали російський воєнний потенціал, через що Кремль в найближчі 15 – 20 років навіть теоретично буде неспроможний здійснювати агресію проти потужних країн, а тим паче блоку НАТО.

Це за умови, якщо не буде жорстких санкцій, якщо буде доступ до чипів і найсучаснішої мікроелектроніки, якщо вони матимуть системи подвійного використання – тоді вони можуть за 15 – 20 років дійти до рівня 24 лютого 2022 року. За ці роки НАТО не стоятиме на місці, як і США, Британія, Франція, Німеччина й інші країни,

– додав аналітик.

Він вказав, що єдиний фактор російського впливу – це ядерний потенціал.

"Україна знищила щонайменше 50 відсотків бойового потенціалу Росії, яка зараз на технологічному рівні танку Т-62, а не Т-90. То з чим вона може через 5 років погрожувати НАТО, якщо вона не може прорвати від лютого українську ППО? Росія не здатна нікуди "зайти", бо звідусіль тікає", – запевнив Романюк.

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