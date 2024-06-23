Окупанти били "Калібрами" по Києву: хронологія 850 дня війни

У неділю, 23 червня, триває 850 день повномасштабної війни. Росіяни тиснуть на фронті та безперервно обстрілюють українські міста, українці ж тримають оборону та відбивають атаки.

24 Канал збирає інформацію, що відбувається на фронті сьогодні та які заяви роблять українські та російські посадовці.

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