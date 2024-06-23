Окупанти били "Калібрами" по Києву: хронологія 850 дня війни
У неділю, 23 червня, триває 850 день повномасштабної війни. Росіяни тиснуть на фронті та безперервно обстрілюють українські міста, українці ж тримають оборону та відбивають атаки.
24 Канал збирає інформацію, що відбувається на фронті сьогодні та які заяви роблять українські та російські посадовці.
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Головні події 850 дня війни
Ворог обстріляв Київ ракетами "Калібр". Дуда полетів до Китаю, де говоритиме з Сі про Україну. У Харкові лунали вибухи. На той момент тривога лунала вже 17 годин. Внаслідок ракетного удару в Івано-Франківську було пошкоджено:
Наслідки удару по Івано-Франківську
Ворог обстріляв Київ ракетами "Калібр".
Дуда полетів до Китаю, де говоритиме з Сі про Україну.
У Харкові лунали вибухи. На той момент тривога лунала вже 17 годин.
Внаслідок ракетного удару в Івано-Франківську було пошкоджено: