Росіяни завдали нового комбінованого удару: хронологія 840 дня війни

12 червня 2024, 06:42
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Розпочалась 840 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступати на лінії фронту, а також завдавати ракетних і дронових атак по мирних містах. Цієї ночі російські війська здійснили нову масовану атаку.

Про головні події дня, ситуацію на полі бою, наслідки обстрілів – у матеріалі 24 Каналу.

Дивіться також Крилаті ракети, ударні БпЛА і, попередньо, балістика: перший звіт КМВА про атаку на Київ

06:36, 12 червня

Чим атакував ворог столицю

В КМВА повідомили, що удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.  Практично одночасно з ракетами на столицю рухалися ворожі ударні БПлА.

Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені.

06:35, 12 червня

В Одесі лунав вибух

Одеська область, ймовірно, зазнала атаки балістичною зброєю. Про звук гучного вибуху повідомляли місцеві мешканці.

06:34, 12 червня

Київ перебував під атакою

Частина "Шахедів", які запустила Росія цієї ночі, долетіли до Київської області. Туди спрямували вороги й свої крилаті ракети з літаків Ту-95. Київська область відбивалася від комбінованої атаки.

06:24, 12 червня

Нідерланди анонсували допомогу Україні

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував передачу нової допомоги Україні. Мовиться про три пускові установки та радіолокаційні системи до ЗРК Patriot.

Окрім установок і РЛС для Patriot, Нідерланди також виділили гроші за закупівлю безпілотників для України.

01:31, 12 червня

В Росії злетіли Ту-95

Моніторингові канали повідомили про ймовірний зліт Ту-95МС ворога близько півночі. Мовилося про 3 – 4 борти.

Перші ракети зайшли у наше небо через Сумську область.

Автор: Анастасія Лукашевська