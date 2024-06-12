Росіяни завдали нового комбінованого удару: хронологія 840 дня війни
Розпочалась 840 доба повномасштабної війни Росії проти України. Ворог продовжує наступати на лінії фронту, а також завдавати ракетних і дронових атак по мирних містах. Цієї ночі російські війська здійснили нову масовану атаку.
Про головні події дня, ситуацію на полі бою, наслідки обстрілів – у матеріалі 24 Каналу.
Дивіться також Крилаті ракети, ударні БпЛА і, попередньо, балістика: перший звіт КМВА про атаку на Київ
В КМВА повідомили, що удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Практично одночасно з ракетами на столицю рухалися ворожі ударні БПлА. Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику. Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години. Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені. Одеська область, ймовірно, зазнала атаки балістичною зброєю. Про звук гучного вибуху повідомляли місцеві мешканці. Частина "Шахедів", які запустила Росія цієї ночі, долетіли до Київської області. Туди спрямували вороги й свої крилаті ракети з літаків Ту-95. Київська область відбивалася від комбінованої атаки. Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував передачу нової допомоги Україні. Мовиться про три пускові установки та радіолокаційні системи до ЗРК Patriot. Окрім установок і РЛС для Patriot, Нідерланди також виділили гроші за закупівлю безпілотників для України. Моніторингові канали повідомили про ймовірний зліт Ту-95МС ворога близько півночі. Мовилося про 3 – 4 борти. Перші ракети зайшли у наше небо через Сумську область.
Чим атакував ворог столицю
В Одесі лунав вибух
Київ перебував під атакою
Нідерланди анонсували допомогу Україні
В Росії злетіли Ту-95
В КМВА повідомили, що удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Практично одночасно з ракетами на столицю рухалися ворожі ударні БПлА.
Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику.
Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.
Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені.
Одеська область, ймовірно, зазнала атаки балістичною зброєю. Про звук гучного вибуху повідомляли місцеві мешканці.
Частина "Шахедів", які запустила Росія цієї ночі, долетіли до Київської області. Туди спрямували вороги й свої крилаті ракети з літаків Ту-95. Київська область відбивалася від комбінованої атаки.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте анонсував передачу нової допомоги Україні. Мовиться про три пускові установки та радіолокаційні системи до ЗРК Patriot.
Окрім установок і РЛС для Patriot, Нідерланди також виділили гроші за закупівлю безпілотників для України.
Моніторингові канали повідомили про ймовірний зліт Ту-95МС ворога близько півночі. Мовилося про 3 – 4 борти.
Перші ракети зайшли у наше небо через Сумську область.