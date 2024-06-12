Росіяни завдали нового комбінованого удару: хронологія 840 дня війни

06:36, 12 червня

В КМВА повідомили, що удар був комбінований, із застосуванням різного типу озброєння. Так ворог випустив крилаті ракети Х-101/Х-555/Х-55 із бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Практично одночасно з ракетами на столицю рухалися ворожі ударні БПлА.

Під час відбиття цієї атаки противник випустив по столиці, за попередніми даними, ще й балістику.

Повітряна тривога в Києві тривала майже 2 години.

Силами та засобами протиповітряної оборони всі повітряні цілі були знищені.