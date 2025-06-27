Попри бажання Путіна: що може змусити Кремль припинити війну

Китай не став допомагати Ірану у його конфлікті з Ізраїлем. Є сподівання, що Пекін зможе домовитися з Вашингтоном та не підтримуватиме Росію. Тому що лише КНР може зупинити Володимира Путіна.

Таку думку 24 Каналу озвучив колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа. За його словами, Росія не зможе вести війну проти України без підтримки Китаю.

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Китай може зупинити Путіна

Пьотр Кульпа зазначив, що з боку Китаю помітні пом'якшення у торговій війні. Він зняв частину обмежень на експорт рідкісноземельних мінералів. Помітно якісь рухи з обох сторін, але складно говорити про перелом ситуації.

Однак якщо Вашингтон та Пекін не домовляться, то КНР буде розпалювати конфлікти по всій землі, відновлювати ті, які здаються розв'язаними. Зокрема, через такі країни, як Росія, Іран, Північна Корея, може бути підтримка конфліктів.

Росія не допомогла Ірану, тому що у неї не було можливостей. А Китай не допоміг, тому що вирішив не розпалювати цей конфлікт. Колишній секретар Польської делегації в Парламенті НАТО припустив, що це ніби створює оптимізм, що якщо Штати та КНР домовляться, то Пекін точно матиме важелі, щоб зупинити Володимира Путіна.

Єдина сторона, яка може зупинити Путіна – це Китай. Тому що Путін без підтримки КНР не здатен вести цю війну. Якщо Пекін вирішить погодитися, якщо США погодяться, знайдуть якийсь вихід, то велика ймовірність, що Китай попри "хотілки" Путіна призупинить війну,

– вважає він.

До слова, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак пояснив, чому Пекін відкрито не втручається в конфлікти. Він зауважив, що у китайській філософії закладена ідея, що рано чи пізно світ має підпорядкуватися Китаю, і він поступово рухається до цієї стратегічної мети. Коли в різних частинах світу відбуваються конфлікти, КНР часто розглядає їх як незначні регіональні війни, на які не варто звертати особливої уваги. Поки це не суперечить стратегії розвитку Китаю, до того часу він не буде на це реагувати.