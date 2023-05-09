Не підливатимемо масла у вогонь, – Китай щодо російського вторгнення в Україну
Джерело:Укрінформ
У Китаї заявили, що будуть підтримувати зв'язок з усіма сторонами так званої "української кризи". Окрім того, Пекін планує зберігати нейтралітет у питанні російського вторгнення в Україну.
Про це завив міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган. Хоча Китай і вперше підтримав резолюцію ООН, в якій Росію називають агресором, проте офіційна позиція Пекіна залишається незмінною.
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Китай буде зберігати нейтралітет
Цинь Ган заявив, що Китай буде зберігати нейтралітет і не збирається "підливати масло у вогонь" чи "спостерігати за вогнем з іншого берега". Так у китайському МЗС відреагували на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.
Наша позиція щодо української кризи є дуже послідовною: ми закликаємо всі сторони завершити конфлікт і почати переговори… Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна держава ми будемо надалі просувати ідею мирних переговорів, а не підливати масла у вогонь,
– заявив Ган.
Днями раніше Бербок заявила, що Китай може зіграти вирішальну роль у завершенні загарбницької війни Росії проти України як постійний член Ради безпеки ООН.
"Мирний план" Китаю: що відомо
- У Китаї 24 лютого презентували так званий "мирний план" щодо війни Росії проти України. КНР закликала поважати суверенітет всіх країн, відмовитися від "менталітету холодної війни", припинити воєнні дії та сісти за стіл переговорів. Також там виступили за припинення "односторонніх санкцій". Загалом, "план" містить 12 пунктів.
- У НАТО відреагували на "план" Китаю та заявили, що до країни немає довіри. На думку Єнса Столтенберга, КНР мала б засудити вторгнення Росії в Україну.
- На план Китаю відреагував і Володимир Зеленський. Він заявив, що погоджується з деякими пунктами "мирного плану". Проте в деяких моментах президент України різко не погоджується з позицією КНР.