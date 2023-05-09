Не підливатимемо масла у вогонь, – Китай щодо російського вторгнення в Україну

У Китаї заявили, що будуть підтримувати зв'язок з усіма сторонами так званої "української кризи". Окрім того, Пекін планує зберігати нейтралітет у питанні російського вторгнення в Україну.

Про це завив міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган. Хоча Китай і вперше підтримав резолюцію ООН, в якій Росію називають агресором, проте офіційна позиція Пекіна залишається незмінною.

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Китай буде зберігати нейтралітет

Цинь Ган заявив, що Китай буде зберігати нейтралітет і не збирається "підливати масло у вогонь" чи "спостерігати за вогнем з іншого берега". Так у китайському МЗС відреагували на слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок.

Наша позиція щодо української кризи є дуже послідовною: ми закликаємо всі сторони завершити конфлікт і почати переговори… Як постійний член Ради Безпеки ООН і відповідальна держава ми будемо надалі просувати ідею мирних переговорів, а не підливати масла у вогонь,

– заявив Ган.

Днями раніше Бербок заявила, що Китай може зіграти вирішальну роль у завершенні загарбницької війни Росії проти України як постійний член Ради безпеки ООН.

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