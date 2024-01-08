Ті, кого неможливо замінити, – політтехнолог про втрати росіян у Криму

У ніч на 26 грудня 2023 року ЗСУ знищили великий десантний корабель росіян "Новочеркаськ". Нещодавно стало відомо, що ворог міг перекинути до Севастополя ВДК "Іван Грен". Не виключено, що там теж будуть "сюрпризи" для окупантів.

На своїх ВДК Росія розміщує багато спеціалістів, яких складно замінити після їхньої ліквідації. Це 24 Каналу зауважив політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Читайте також Росія могла перекинути в Крим новітній десантний корабель: супутниковий знімок

"Сюрпризи" для ворога

Борис Тизенгаузен зазначив, що росіяни використовують ВДК як пороми для доставки зброї. "Новочеркаськ" не був розвантажений на момент удару. На борту перебували системи для реактивно-залпових систем, снаряди різних калібрів. Можливо, ВДК "Іван Грен" також привіз у Крим щось важливе для загарбників.

Будемо сподіватися, що й для цієї баржі з якоюсь зброєю найближчим часом будуть "сюрпризи". Експерти розповіли мені, що на ВДК залишається не менше 30% екіпажу на кожному кораблі на всякий випадок. Особливо зараз. А ось на такому новому кораблі, думаю, більше спеціалістів, яких складно замінити, коли їх знищують,

– сказав він.

Крім того, 4 січня у Севастополі були влучання у військову частину в Юхаріній балці. Там був підрозділ секретного захищеного зв'язку з російським генштабом. Політтехнолог підкреслив, що окупанти намагались укріплюватись на цій території, але це їх не врятувало.

ЗСУ знищили ВДК "Новочеркаськ": головне