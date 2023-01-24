Росія спробує виманити українські резерви на контрнаступ, – військовий аналітик

Найближчим часом очікується боротьба за ініціативу на фронті. Російське окупаційне військо вже здійснює спроби атакувати наших захисників на тактичному рівні.

Росія робить це для того, щоб змусити командування української армії залучити резерви для контрнаступу. Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик Ігаль Левін.

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Росія спробує виманити українські резерви

За його словами, не є таємницею, що наразі Україна створює фактично дві армії. Про це говорив і Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний в інтерв'ю.

Росія усіма способами зараз спробує змусити Україну залучити усі механізовані та штурмові резервні бригади, що створюються для українського контрнаступу,

– припустив військовий аналітик.

Якщо росіянам вдасться це зробити, то Генштаб України буде змушений підлаштовуватися й ініціатива перейде до окупантів. З іншого боку, Україна намагатиметься втримати ініціативу у своїх руках.

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Левін зауважив, що наступи росіян на Бахмутському або Запорізькому напрямках глобально не впливають на стратегічний рівень. Так, після низки вдалих контрнаступів ЗСУ минулого року, ініціатива перебуває в руках українських захисників.

Крім того, український Генштаб намагатиметься зберегти та не залучати резерви. Водночас, готуючись до нового ривка, де ці резерви будуть використані.

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