Дуже перспективний напрям: майор ЗСУ сказав, що може полегшити виконання завдань на фронті

У ГУР повідомляли, що 8 лютого українські захисники "поклали" софт, який російська армія використовує для перепрограмування китайських дронів Mavic, які запускають на лінії фронту. Деякий час ворог не міг використовувати ці дрони на полі бою.

Це дуже перспективний напрямок, який може полегшити ЗСУ виконання певних завдань у зоні ведення бойових дій. Це 24 Каналу зауважив майор ЗСУ Єгор Чечеринда.

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Такі операції триватимуть

Єгор Чечеринда зазначив, що тоді усе програмне забезпечення загарбників "лягло", тому протягом тривалого часу росіяни не могли використовувати ці дрони вздовж усієї лінії фронту.

Це відбувалося не дуже довго. Однак у ГУР МО вже заявили, що такі атаки на російські софти, які використовують окупанти під час роботи дронами, будуть продовжені.

Проведення таких операцій може полегшити ЗСУ виконання певних завдань у зоні ведення бойових дій. Будемо сподіватись, що українським воїнам вдасться "покласти" цю софт-систему не лише для Mavic, але й для інших російських дронів, "Ланцетів" та інших FPV-дронів. Це дуже перспективний напрямок,

– наголосив майор ЗСУ.

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