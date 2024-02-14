Дуже перспективний напрям: майор ЗСУ сказав, що може полегшити виконання завдань на фронті
У ГУР повідомляли, що 8 лютого українські захисники "поклали" софт, який російська армія використовує для перепрограмування китайських дронів Mavic, які запускають на лінії фронту. Деякий час ворог не міг використовувати ці дрони на полі бою.
Це дуже перспективний напрямок, який може полегшити ЗСУ виконання певних завдань у зоні ведення бойових дій. Це 24 Каналу зауважив майор ЗСУ Єгор Чечеринда.
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Такі операції триватимуть
Єгор Чечеринда зазначив, що тоді усе програмне забезпечення загарбників "лягло", тому протягом тривалого часу росіяни не могли використовувати ці дрони вздовж усієї лінії фронту.
Це відбувалося не дуже довго. Однак у ГУР МО вже заявили, що такі атаки на російські софти, які використовують окупанти під час роботи дронами, будуть продовжені.
Проведення таких операцій може полегшити ЗСУ виконання певних завдань у зоні ведення бойових дій. Будемо сподіватись, що українським воїнам вдасться "покласти" цю софт-систему не лише для Mavic, але й для інших російських дронів, "Ланцетів" та інших FPV-дронів. Це дуже перспективний напрямок,
– наголосив майор ЗСУ.
Що відбувається на фронті: останні новини
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що українські захисники продовжують тримати лінію фронту, не даючи загарбникам просуватись вперед та досягати своїх цілей. Найгарячішою залишається ситуація на Сході України. Загалом протягом минулої доби відбулося 71 бойове зіткнення.
- Українські захисники продовжують завдавати окупаційним військам величезних втрат в живій силі та техніці. Зокрема, за минулу добу було ліквідовано 1 060 загарбників. Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну – 398 140 російських солдатів.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський прокоментував ситуацію, яка склалася на фронті. Генерал зазначив, що українська армія перейшла від наступальних до оборонних операцій.