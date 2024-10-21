Що цінне здобуде Росія через війну, попри те, як вона закінчиться

Росія зазнає у війні великих втрат та збитків – особового складу, техніки, озброєння. Потроху її економіка також ослаблюється, а невдоволення в суспільстві закипає. Однак попри результат, з яким закінчиться війна, російська армія може стати сильнішою.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко сказав 24 Каналу, що Росія матиме по закінченню конфлікту дещо, що не вимірюється втратами. Це може стати її перевагою в майбутньому.

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Шукатимуть союзників

"Це досвід, який набудуть росіяни у війні з Україною. Якщо Росія залишиться такою, як є і не перестане існувати, як суб'єкт, вона намагатиметься змінити технології, підхід до війни", – зазначив він.

Також вони будуть накопичувати сили, відновлюватись, шукати союзників, домовлятися з політичними сферами впливу, зокрема, Китаєм.

Якщо Росія і втягнеться в наступну війну, то вже не одноосібно. Це буде союз держав, які матимуть спільні амбіції. Росія ж буде носієм найціннішого досвіду,

– пояснив голова Ради резервістів Сухопутних військ.

Саме тому Північна Корея посилає свої війська в Україну – щоб вони набули бойового досвіду. Хоча й північнокорейські солдати стануть "дровами" для розв'язання військово-політичних питань як Росії, так і Північної Кореї.

Путін у такий спосіб намагається перекрити нестачу у своїх військах, відтягнути загальну мобілізацію, створити серйозні проблеми Україні і продемонструвати Китаю чи Ірану слабкість Заходу, який не встигає реагувати на сучасні агресивні виклики,

– зауважив він.

Північна Корея сподівається отримати велику кількість навчених, "обстріляних" військових для того, щоб перетворювати на нестабільний регіон Південну Корею.

Зараз Китай, на його думку, робить певні висновки за рахунок Росії і намагатиметься дестабілізовувати ситуацію не тільки в Європі, а й в Азії. Тому досвід Росії йому знадобиться.

Зверніть увагу! Президент ПА НАТО Джеррі Конноллі вважає участь північнокорейських військових у війні в Україні на боці Росії демонструє її "певну слабкість". За його словами, це свідчить про те, що російський потенціал вичерпується.

Це абсолютно не успіх

Росія також дістає досвід у тому, як витримувати удар та програвати, адже вона вже зазнала поразки у той момент, коли не зайняла Україну, згідно з власними планами. Все, що зараз робить Росія – намагається адаптувати війну під свої умови.

Сьогодні ми спостерігаємо, як українці відступають, а ворог просувається. Проте одна Курська операція знівелювала кількість окупованих Росією територій впродовж року. Якщо буде ще хоча б одна така ж вдала операція ЗСУ, ми знівелюємо успіхи російської армії за два роки,

– припустив Іван Тимочко.

Все, що зараз відбувається на фронті для росіян, за його словами, абсолютно не успіх. Поки росіяни просуваються черепашачим ходом і жодного оперативного простору не займають, щоб перетворити його в стратегічний для наступу, – це все не дає жодних результатів. Хоча водночас це один з тих досвідів, які вони теж здобувають на полі бою.