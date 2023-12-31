Міцний фундамент: що може вплинути на хід війни Росії проти України

ЗСУ необхідно більше якісних ресурсів, щоб мати перевагу над російськими окупантами. На це може суттєво вплинути рішення США про новий пакет допомоги Україні.

Важливо, щоб підтримка України з боку США була затверджена у найближчі кілька тижнів. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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Пакет допомоги для України від США

Давид Шарп пояснив, що для змін у ході війни в Україні важливо, щоб у США прийняли новий пакет допомоги нашій державі. Тому потрібно, щоб підтримку України затвердили у найближчі кілька тижнів, після свят.

Це означає, що є міцний фундамент у всьому, що стосується боєприпасів та озброєння. У будь-якому випадку їхня кількість буде непогана. І якість по багатьох напрямках буде теж потрібна. Тобто буде можливість спертись на це,

– переконаний він.

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