Міцний фундамент: що може вплинути на хід війни Росії проти України
ЗСУ необхідно більше якісних ресурсів, щоб мати перевагу над російськими окупантами. На це може суттєво вплинути рішення США про новий пакет допомоги Україні.
Важливо, щоб підтримка України з боку США була затверджена у найближчі кілька тижнів. Таку думку 24 Каналу озвучив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.
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Пакет допомоги для України від США
Давид Шарп пояснив, що для змін у ході війни в Україні важливо, щоб у США прийняли новий пакет допомоги нашій державі. Тому потрібно, щоб підтримку України затвердили у найближчі кілька тижнів, після свят.
Це означає, що є міцний фундамент у всьому, що стосується боєприпасів та озброєння. У будь-якому випадку їхня кількість буде непогана. І якість по багатьох напрямках буде теж потрібна. Тобто буде можливість спертись на це,
– переконаний він.
Військова допомога Україні з боку США: головне
- Президент США Джо Байден ще восени 2023 року пропонував виділити спільний пакет допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню на 106 мільярдів доларів. Зокрема, 61 мільярд доларів військової та гуманітарної допомоги для України. Однак за цей пакет досі не проголосували у Сенаті.
- Відомо, що Сенат США не голосуватиме за пакет щодо надання додаткової допомоги Україні до кінця 2023 року. Це також стосується питання щодо зміцнення безпеки кордону США до початку 2024 року.
- У Білому домі очікують, що США вдасться прийняти новий пакет допомоги для України у січні 2024 року. Адміністрації Джо Байдена вдалося досягти домовленостей з республіканцями щодо питання боротьби з міграцією на кордоні з Мексикою. Це дозволить розблокувати ухвалення нового фінансування для України.