Стала варварська практика, – Череватий пояснив, як росіяни застосовують свою артилерію
Російські окупанти мають багато артилерії та снарядів. На Лимано-Куп'янському, Бахмутському напрямках та частині Харківської області минулого тижня ворог використав 450 тисяч снарядів різного типу.
Заступник командувача Східного угрупування військ з комунікацій Сергій Череватий повідомив 24 Каналу, що у росіян ще багато артилерії з часів Радянського Союзу. Ніякого снарядного голоду в окупантів нема.
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Росіяни намагаються залякати українців
Окупанти застосовують артилерію і по цивільних. Ввечері 7 серпня ворог обстріляв місто Покровськ Донецької області. Кількість постраждалих у Покровську зросла до 81 людини, серед яких – 2 дітей.
Для них це стала варварська практика не рахуватися ні з гуманітарним правом, ні з тим, що там можуть бути цивільні люди, діти, пенсіонери. Головне завдання – залякати, зламати волю до перемоги, показати, що вони ні з чим не будуть рахуватися,
– зауважив Сергій Череватий.
Однак російські терористи помилились, адже викликали зовсім іншу реакцію. Українці готові захищати свою землю та знищувати ворога, який прийшов на територію нашої держави.
Череватий про артилерію росіян: дивіться відео
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