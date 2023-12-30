Дуже важливо зараз не зламатися, – Мусієнко розповів, яка стратегічна мета Росії щодо України
Майже два роки триває повномасштабна війна Росії проти України. Очевидно, що ворог не досяг жодних стратегічних цілей, але водночас від свої планів країна-окупантка відходити не збирається – позбавити Україну суверенності та незалежності.
На шляху до цього Росія має серйозні проблеми та поразки. І завдяки українським Силам оборони ворогу доводиться задовольнятися лише певними стратегічними здобутками. Про це у розмові з 24 Каналом зазначив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
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Росія має певні тактичні здобутки, відзначив Мусієнко. Вони можуть ще десь посунутися і потенціал до цього є. Але у певний момент росіяни вимушені будуть зупинитися. Їхня стратегія полягатиме в тому, щоб перегрупуватися і доукомплектуватися. Натомість наша має бути орієнтована на завдання ураження російських тилів та накопичення власних ресурсів.
"Наприклад, нам би допомогли ракети TAURUS і Storm Shadow, щоб вдарити по російських військових аеродромах в тимчасово окупованому Криму. Таким чином не злітатиме авіація і не здійснюватиметься обстріл. І головне – не давати ворогу передиху", – пояснив він.
У цей час Росія може вкидати чергові фейки та проводити свою інформаційну компанію, мовляв, вона ще має сили, а їхнє ВПК зможе перемогти Захід та Україну – у цьому полягає стратегія ворога.
Дуже важливо зараз не зламатися. Наші Сили тримають оборону. І взяти цей період, щоб переконати партнерів, що нам треба більше зброї, бити по тилах. А потім накопичувати власні сили. Бо вони зупиняться на деякому етапі і очікуватимуть кроків від нас,
– додав Мусієнко.
Війна Росії проти України: останні новини
- Протягом минулої доби відбулося 56 бойових зіткнень. Зокрема, на Авдіївському напрямку точаться важкі бої. Росіяни не полишають спроб захопити місто, але бійці ЗСУ стійко тримають оборону. Також українські Сили стримують ворогів на Мар'їнському напрямку.
- На Бахмутському напрямку наразі тривають позиційні бої. Ситуація важка, оскільки ворог має кількісну перевагу.
- В окупаційних військах трапляються непоодинокі випадки, коли російські військовослужбовці відмовляються від участі у бойових діях в Україні. Зокрема, бійці 150 мотострілецької дивізії Росії, які прибули у Луганську область, масово відмовилися йти у бій.