Росія працює потужно у цьому напрямку, – Данілов сказав, на що робить ставку Кремль

Україна майже два роки протистоїть ворогові на фронті, де наші захисники дають відсіч окупантам. В тилу українці підтримують економіку та допомагають військовим. Водночас ті, хто зараз перебуває в різних країнах світу, мають долучатися до того, щоб впливати на уряди західних держав щодо більшої підтримки України.

Секретар РНБО Олексій Данілов сказав 24 Каналу, що справжні герої та патріоти зараз боронять нашу країну. Проте війна йде не тільки на Донецькому, Луганському, Запорізькому та інших напрямках – вона охопила всю територію нашої держави.

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Війна впливає на всі сфери

Попри те що величезна кількість громад України фізично не постраждали від війни, однак, як зазначив Данілов, події, що відбуваються на фронті все одно впливають на моральний стан людей, на ситуацію в економіці та інших сферах життя українців.

Також він звернув увагу на ситуації, які відбуваються з деякими біженцями серед, яких є різні люди.

"Є такі, що називають себе "офіцерами", але втекли з України, "надягли памперси" і десь по нью-йорках паплюжать нашу країну. Якщо ти офіцер, то маєш бути у відповідному місці, а не бігати по інших країнах і ховатися від того, щоб дати агресору відповідної відсічі", – наголосив секретар РНБО.

Дуже важливий фактор

Водночас ворог продовжує докладати зусиль, щоб дестабілізувати ситуацію всередині України.

Росія дуже потужно працює у цьому напрямку, робить все можливе і неможливе для того, щоб на території нашої країни відбулися внутрішні дестабілізаційні процеси,

– впевнений він..

Однак українці мають протистояти діям агресора, і в цьому нам допомагає наша єдність, яка є дуже важливим фактором.

"Варто розуміти, що наша єдність – це запорука збереження України, нашої держави, нашої країни", – підкреслив Олексій Данілов.

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