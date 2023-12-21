Їдуть в обхід міста, – Андрющенко сказав, на який напрямок росіяни тягнуть техніку
Російські окупанти збільшили активність перекидання техніки на Бердянський напрямок. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що ворог готується приймати нових контрактників та мобілізованих.
Від Маріуполя до Бердянська розміщено багато таборів, де готують російських бойовиків. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
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"Відновилось перекидання саме на Бердянський напрямок. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що окупанти готуються на нашій агломерації від Маріуполя до Бердянська до приймання нових контрактників чи мобілізованих та готувати їх. Там є купа таборів, де їх готують", – пояснив він.
Окупанти хочуть "розпакувати" фронт
Петро Андрющенко зазначив, що зараз загарбники перекидають техніку з Новоазовська полями. Зусилля ворога спрямовані на взяття Мар'їнки, але їм не вдасться цього зробити.
Техніка їде в обхід міста з Новоазовського району та рухається на північ у бік Волновахи. Окупанти дуже хочуть "розпакувати" фронт на Вугледарському напрямку до активної фази. Для того їм потрібно спочатку взяти Мар'їнку,
– сказав посадовець.
Окуповані території: останні новини
- Петро Андрющенко повідомив, що маріупольці потерпають через відсутність опалення та світла. Також люди відчувають репресії окупаційної влади та тотальний вплив російської пропаганди. Зокрема, загарбники намагаються усі сили спрямувати на дітей та підлітків, щоб вони повірили у пропаганду.
- Міський голова Мелітополя Іван Федоров зауважив, що за майже два роки окупації міста російські загарбники створили для місцевих жителів нестерпні умови для проживання. Хоч росіяни вихваляються нібито "відновленням" споруд, зокрема, освітніх закладів, але насправді в місті дуже багато проблем, які окупаційна влада не розв'язує. Зокрема, жодних дій щодо поліпшення інфраструктури Мелітополя не відбувається.
- Заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський розповів, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області певні "клани" ведуть боротьбу за владу. До прикладу, за контроль над аграрним бізнесом, пограбування підприємств, які залишились. ФСБ навіть відкриває справи проти деяких колаборантів. Зокрема, про розкрадання коштів.