Їдуть в обхід міста, – Андрющенко сказав, на який напрямок росіяни тягнуть техніку

Російські окупанти збільшили активність перекидання техніки на Бердянський напрямок. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що ворог готується приймати нових контрактників та мобілізованих.

Від Маріуполя до Бердянська розміщено багато таборів, де готують російських бойовиків. Про це 24 Каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Читайте також Не з інших ділянок фронту: звідки окупанти поповнюють резерви на лівобережжі Херсонщини

"Відновилось перекидання саме на Бердянський напрямок. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що окупанти готуються на нашій агломерації від Маріуполя до Бердянська до приймання нових контрактників чи мобілізованих та готувати їх. Там є купа таборів, де їх готують", – пояснив він.

Окупанти хочуть "розпакувати" фронт

Петро Андрющенко зазначив, що зараз загарбники перекидають техніку з Новоазовська полями. Зусилля ворога спрямовані на взяття Мар'їнки, але їм не вдасться цього зробити.

Техніка їде в обхід міста з Новоазовського району та рухається на північ у бік Волновахи. Окупанти дуже хочуть "розпакувати" фронт на Вугледарському напрямку до активної фази. Для того їм потрібно спочатку взяти Мар'їнку,

– сказав посадовець.

Окуповані території: останні новини