"Ми залишились самі": Зеленський зізнався, як США відмовили у зброї перед вторгненням Росії
- Перед вторгненням Росії, США відмовили Україні у постачанні зброї, попри прохання Зеленського.
- Зеленський зазначив, що Україна залишилася самотньою під час вторгнення та сподівається на реальну підтримку з боку Трампа.
Перед початком повномасштабного вторгнення США відмовили Україні у постачанні зброї. Володимир Зеленський це прокоментував.
Володимир Зеленський сказав, що звертався до Європи та США із проханням допомоги в озброєнні та санкціях, коли Росія почала збирати війська біля кордонів із нашою державою. Про це пише 24 Канал із посиланням на Fox News.
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Зеленський наполягав на зброї
Втім, його проігнорували. Спершу він просив тодішнього президента США Джо Байдена з проханням запровадити санкції проти Росії у відповідь на нарощування військ біля українських кордонів.
Він також наполягав на наданні зброї. За його словами, він отримав відповідь, що це станеться лише "якщо" Росія почне вторгнення.
Паралельно з цим я просив країни Європейського Союзу, і вони не могли зробити це без схвалення Сполучених Штатів. Тому вони завжди дивляться на лідера, Сполучені Штати. Отже, під час великого вторгнення, українці залишилися самі, а ми воювали самі,
– наголосив лідер.
Зеленський знову вкотре зауважив, що має надію на реальну підтримку Трампа у протистоянні Путіну. президент України зазначив, що нашій державі потрібен справедливий мир.