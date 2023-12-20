"Наші дрони – кара небесна для ворога": Фітьо назвав їхню перевагу над артилерією

Російські окупанти мають перевагу в авіації там, де не починається радіус дії української ППО. Також ворог застосовує керовані авіабомби, які несуть руйнівний заряд.

Крім того, загарбники мають велику кількість дронів-камікадзе. Про це 24 Каналу розповів начальник служби зв’язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

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"Застосування дронів-камікадзе – це теж велика небезпека для наших захисників. Тому що таких дронів вони мають у великій кількості. Однак для російського війська притаманна не якість, а кількість", – зауважив він.

ЗСУ ефективно застосовують FPV-дрони

Володимир Фітьо зазначив, що українські захисники активно застосовують проти ворога FPV-дрони. Це дещо змінює хід війни. Використання FPV-дронів зі – це досить альтернативний напрямок, який допомагає знищувати ворога.

Українські дрони-камікадзе для росіян – це просто "кара небесна". Це як один з засобів ураження ворога. Застосування FPV-дронів дає перевагу у тому, що ним можна залетіти у такі місця, куди, наприклад, не влучить артилерія. Наприклад, у бліндаж окупантів,

– пояснив він.

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