А може краще навпаки: губернатор Бєлгородщини мріє "приєднати Харків", аби уникнути обстрілів
Губернатор Бєлгородської області Росії Гладков запропонував окупувати усю Харківську область. Він вірить, що це допоможе "припинити обстріли його регіону".
В'ячеслав Гладков прокоментував поточну ситуацію у Бєлгородській області Росії. Своїми думками він поділився з пропагандистськими ЗМІ країни-агресорки, передає 24 Канал.
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Чому російський губернатор мріє про Харків
Гладков запропонував окупувати усю Харківську область разом з Харковом. Він назвав це "приєднанням". Загарбник хоче, щоб Харківщина стала частиною Бєлгородщини. На його думку, це нібито врятує російський регіон від обстрілів.
В'ячеслав Гладков сказав про це у прямому етері ворожих медіа. При цьому він помітно нервував. Держслужбовець дивно відреагував на питання, чи вірить він у можливість окупації всієї Харківщини. Російський губернатор спочатку відвернувся, а потім ухилився від прямої відповіді.
Це найкращий спосіб вирішення проблеми обстрілів Бєлгородської області,
– сказав окупант.
Ймовірно він зрозумів, що ніхто йому не дозволить захопити Харківщину. Також Гладков заявив, що на Бєлгородщину зайшли мінімум 5 диверсійних груп з моменту початку повномасштабної російсько-української війни.
Абсурдна заява окупанта Гладкова: відео
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