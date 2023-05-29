Обмін територій України на "мир" з Росією: Китай прокоментував чутки щодо "пропозиції" Лі Хуея

Речниця МЗС КНР Мао Нін спробувала розставити усі крапки над "і" щодо заяви китайского спеціального представника Лі Хуея щодо війни в Україні. Вона прокоментувала появу інформації у західних ЗМІ щодо ймовірного просування ним вигідних Росії наративів.

Мао Нін відреагувала на публікацію видання The Wall Street Journal. Американське медіа написало, що Лі Хуей начебто пропонував віддати Росії частину території України задля припинення війни.

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Що сказала представниця МЗС Китаю

Китайська дипломатка фактично спростувала припущення WSJ, що Лі Хуей буцімто запропонував залишити російським загарбникам тимчасово окуповані території України. Варто зауважити, що речниця МЗС Китаю зробила це не на пряму, а обережно підбираючи слова.

Вона спочатку послалася на слова міністра закордонних справ України. А потім Мао Нін додала, що Лі Хуей під час зустрічі зі сторонами, які мають відношення до "української кризи" (війни – 24 Канал), детально висвітлив позицію Китаю та досягнув більшого міжнародного консенсусу.

Як відреагувала Україна

, Лі Хуей раніше був послом Китаю у Росії. Він став спецпредставником Пекіну в Україні після розмови Сі Цзіньпіна та Володимира Зеленського.

Раніше Дмитро Кулеба засумнівався у правдивості публікації WSJ. Очільник української дипломатії заявив, що він поспілкувався з європейськими колегами, і жоден з них не підтвердив достовірність даних.

Український міністр закликав усіх зберігати холодний розум та здоровий глузд. Також він порадив не реагувати емоційно на кожну публікацію в інтернеті.

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