Путін боїться війни на роки: у розвідці спростували російську ІПСО про затяжні бойові дії

Владімір Путін прагне завершити війну тут і тепер. Теза про затяжні бойові дії, яка часом виринає в медіа, становить російську ІПСО, спрямовану на зовнішню аудиторію.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів 24 Каналу, що всередині самої Росії лунають абсолютно протилежні меседжі.

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"Інформаційна хвиля від путінської Росії про війну на роки – це великою мірою ІПСО. Тому що для внутрішньої аудиторії зовсім інші наративи – режим намагається, навпаки, послабляти ситуацію", – наголосив Юсов.

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Запускаючи ідею затяжної війни назовні, Росія прагне, зокрема, деморалізувати українців та демотивувати антипутінську коаліцію.

Росія не готова вести затяжну війну

Ресурси країни-агресорки обмежені, мобілізаційна система майже не працює, а також тривають чистки в міноборони, розвідці та армії. З таким набором Кремль не спроможний вести затяжну війну.

Путін боїться війни на роки і волів би її уникнути. Тому що інший посил іде від Кремля – це перемовини тут і тепер,

– наголосив Юсов.

Водночас Сили оборони України роблять усе можливе, щоб звільнити нашу землю від загарбників якомога швидше. Ми розраховуємо на такий самий підхід з боку наших партнерів і союзників.

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