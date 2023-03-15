Вирішальний момент у війні, – глава Пентагону звернувся до країн-союзниць

Ллойд Остін заявив, що у війні Росії з Україною настав вирішальний момент. Країнам-союзницям потрібно виконати свої зобов'язання швидко та повною мірою.

Росія зазнає колосальних втрат. Українські захисники та захисниці героїчно обороняють рідну землю від російських окупантів.

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Остін – глава Пентагону – наголосив, що вирішальний момент вже настав.

Зараз ми перебуваємо у вирішальному моменті боротьби України за свободу. Усе це демонструє нашу незмінну рішучість і єдність,

– заявив Остін.

Міжнародна коаліція має забезпечити Україну усім необхідним для боротьби проти російської агресії. Глава Пентагону наголосив, що мовиться не лише про озброєння. Також необхідні запасні частини й можливості технічного обслуговування техніки, яку передали Україні раніше.

Цікаво! Тим часом російські терористи не можуть впоратися зі своєю технікою навіть на навчанні . Під час чергових тренувань росіяни втопили відразу дві броньовані машини.

Українські воїни вже закінчують навчатися на Leopard 2. Процес тривав чотири тижні. Увесь цей час воїни ЗСУ перебували на військовій базі в північно-східному місті Сарагоса. В Іспанії позитивно оцінили результат українських воїнів.