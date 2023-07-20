Росія знову атакувала Одесу та Миколаїв: хронологія 512 дня війни

Росія продовжує атакувати Україну – третю ніч поспіль росіяни обстрілюють Одесу та Миколаїв. Проте тероризувати мирне цивільне населення окупантам вдається краще, ніж виживати на фронті. ЗСУ продовжують наступати на певних напрямках та завдавати ворогу шалених втрат.

Що відбувається 20 липня на фронті, в тилу та на міжнародній арені – читайте на 24 Канал.

Днем раніше Росія масовано атакувала Україну, вибухи в Криму: хронологія 511 дня війни

Хронологія подій 20 липня

Колишній голова Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів, що росіяни використовують на фронті новостворені спецпідрозділи "Шторм Z", зокрема на Луганщині. Їхня підготовка гірша, ніж в'язнів-вагнерівців. Проте він зазначив, що вони добре вміють "зариватись" і дістати їх важко.У середмісті Одеси є руйнування та пожежа на площі 300 метрів квадратних, відомо про двох шпиталізованих. Є також приліт в області.Віталій Кім повідомив, що росіяни атакували центр Миколаєва. Відомо про 9 поранених унаслідок атаки росіян: це 4 дорослих та 5 дітей віком від кількох місяців до 16 років. Їх відвезли до лікарень. На жаль, є і загиблі.Росіяни знову здійснили міксовану атаку "Шахедами" та "Калібрами" по Півдню. У Миколаєві та Одесі лунали вибухи.Після звільнення с СБУ Іван Баканов на тривалий час зник з інформаційного простору. Проте журналісти його знайшли – він чомусь у Полтавській області.Ганна Маляр розповіла, що у 2022 році завдяки гаубиці FH70 підрозділ українських військових зміг зупинити та знищити колону з 17 російських танків. Гаубиця має одну дуже цікаву особливість, яка вирізняє її серед інших зразків. Завдяки вбудованому двигуну гармата здатна розвивати швидкість до 16 кілометрів за годину на відстань до 20 кілометрів. Дальність стрільби звичайними снарядами становить 24,7 кілометра, активно-реактивними – 31 кілометр.