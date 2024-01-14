Ллойд Остін досі в лікарні, в Україні була загроза балістики: хронологія 690 дня війни

Розпочався 690 день повномасштабного російського вторгнення. Окупанти наступають на кількох напрямках, однак ЗСУ роблять все, щоб стримати ворога.

Про все, що відбувалося в Україні на фронті та в тилу, а також про важливі події на міжнародній політичній арені – у матеріалі 24 Каналу.

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