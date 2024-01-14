Ллойд Остін досі в лікарні, в Україні була загроза балістики: хронологія 690 дня війни
Розпочався 690 день повномасштабного російського вторгнення. Окупанти наступають на кількох напрямках, однак ЗСУ роблять все, щоб стримати ворога.
Про все, що відбувалося в Україні на фронті та в тилу, а також про важливі події на міжнародній політичній арені – у матеріалі 24 Каналу.
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ЗСУ 6 січня завдали удару по аеродрому "Саки". Стало відомо, що помер заступник командира штурмового авіаційного полку Олександр Чорнобривий. Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 370 000 особового складу. За минулу добу було ліквідовано 840 російських солдатів. У Росії можуть готувати нові десантно-штурмові бригади у складі загальновійськової армії. Очікується, що вони будуть діяти як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони. Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що це не нова концепція для окупантів. Схожі підрозділи також діяли за радянських часів під час бойових дій в Афганістані. Експерти вважають, що ці спеціалізовані десантно-штурмові бригади використовуватимуться як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі. Україна та Велика Британія під час візиту Ріші Сунака до Києва підписали історичну безпекову угоду. Водночас це – далеко не фінал. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що Україна може підписати угоди з 30 країнами, які підтримали декларацію лідерів G7, що була озвучена під час Вільнюського саміту НАТО. В цьому пулі партнерів є країни G7. Росія планує наростити кількість підводних човнів. Відповідно до звіту, який має Швеція, вже до 2030 року країна-терористка збирається збільшити свій флот до 30 одиниць. У відповідь Швеція збирається посилити свою військову присутність в акваторії Балтійського моря. Наразі у флоті країни наявні чотири субмарини. Аби перезавантажити його, Швеція планує залучити два нові підводні човни. Глава Пентагону Ллойд Остін досі перебуває у лікарні і коли його випишуть – невідомо. Декілька днів Остін приховував госпіталізацію, і це викликало дуже неоднозначну реакцію. Зокрема, Джо Байден вважає вчинок очільника Пентагона помилкою.
Внаслідок удару по аеродрому "Саки" помер штурмовик-підполковник
Свіжі втрати ворога
Для чого окупанти готують нові десантно-штурмові бригади
В Україні була повітряна тривога
З якими державами Україна підпише наступні історичні безпекові угоди
Швеція будує нові субмарини, щоб стримувати Росію
Остін досі перебуває у лікарні
ЗСУ 6 січня завдали удару по аеродрому "Саки". Стало відомо, що помер заступник командира штурмового авіаційного полку Олександр Чорнобривий.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила 370 000 особового складу. За минулу добу було ліквідовано 840 російських солдатів.
У Росії можуть готувати нові десантно-штурмові бригади у складі загальновійськової армії. Очікується, що вони будуть діяти як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.
Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що це не нова концепція для окупантів. Схожі підрозділи також діяли за радянських часів під час бойових дій в Афганістані.
Експерти вважають, що ці спеціалізовані десантно-штурмові бригади використовуватимуться як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі.
Україна та Велика Британія під час візиту Ріші Сунака до Києва підписали історичну безпекову угоду. Водночас це – далеко не фінал.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зауважив, що Україна може підписати угоди з 30 країнами, які підтримали декларацію лідерів G7, що була озвучена під час Вільнюського саміту НАТО. В цьому пулі партнерів є країни G7.
Росія планує наростити кількість підводних човнів. Відповідно до звіту, який має Швеція, вже до 2030 року країна-терористка збирається збільшити свій флот до 30 одиниць.
У відповідь Швеція збирається посилити свою військову присутність в акваторії Балтійського моря. Наразі у флоті країни наявні чотири субмарини. Аби перезавантажити його, Швеція планує залучити два нові підводні човни.
Глава Пентагону Ллойд Остін досі перебуває у лікарні і коли його випишуть – невідомо. Декілька днів Остін приховував госпіталізацію, і це викликало дуже неоднозначну реакцію. Зокрема, Джо Байден вважає вчинок очільника Пентагона помилкою.