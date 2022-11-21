Путіну час замовляти 12-метрову труну

Остання зима війни? В експертному середовищі існують дві думки щодо таймінгу війни.

Дві теорії кінця війни

Одні переконані, що наші союзники прагнутимуть максимально виснажити недоімперію, щоб вона була згодна не лише на мир на будь-яких умовах, а й навіть на загальне ядерне роззброєння . І тому допомога Україні дозуватиметься таким чином, щоб війна на виснаження тривала роками.

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Є протилежна позиція, яку я поділяю: недоімперія є глобальним симулякром. Ні її військова машина, ні система управління, ні економіка не витримають напруги розв'язаної Кремлем війни, й опиняться на межі обвалення несподівано, вже до літа наступного року.

Відповідно, зимою, що почалася, можна прогнозувати серйозні бої в Донецькій та Херсонській областях. Потім цілком реально може скластися різдвяне гуманітарне перемир'я чи щось таке – це важливо для наших партнерів, як символ, що мирні переговори в принципі можливі.

Страшний сон Путіна стане реальністю

Весною недоімперія накопичить сили, якось натягає, озброїть могилізованих і здійснить спробу перелому у війні. І це будуть уже останні конвульсії. Не бачу підстав, чому ця спроба валізного фюрерка виявиться успішнішою, ніж усі попередні. І тоді недоімперія посиплеться. А кремлівський Акела, який постійно промахується, стане остаточно не потрібен. Тому влітку реальні переговори про мир на справедливих українських умовах вестиме вже не Путін, а представники його оточення. Які й зараз підтримують контакти із США.

Про важливе Для російської імперії це буде остання зима

Наприкінці літа можна вийти на стійке перемир'я. Але це буде міцним миром, поки недоімперія існує у нинішньому вигляді.

До речі, політична смерть Путіна випередить фізичну смерть ненадовго. Готуватись треба вже зараз. Тому що фюрерку не підійде звичайна труна, а лише дванадцятиметрова, як його столи для переговорів. Впевнений, що українські майстри ритуальних справ матимуть змогу виготовити його з належною якістю. А російська "Німфа", туди її в гойдалку, хіба товар дає?

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