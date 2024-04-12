Окупанти вдарили по житловому сектору в Костянтинівці: горів будинок, поранених побільшало

У п'ятницю 12 квітня ворог атакував Костянтинівку. В житловому будинку сталася пожежа, є постраждалі. 24 Канал розкаже про наслідки обстрілу міста.

Наразі відомо, що Росія обстрілює Кривий Ріг. Імовірно, запускали ракети Х-59.

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На Донеччині внаслідок обстрілу є постраждалі

Росіяни завдали удару по житловому сектору міста Костянтинівка, що в Краматорському районі Донецької області. Як повідомили в ДСНС, ракета влучила у п'ятиповерхівку, загорілися балкони з другого по п'ятий поверх.



За попередньою інформацією, внаслідок ворожого обстрілу поранено трьох осіб.

Згодом речниця ДСНС Вероніка Бахал уточнила Суспільному Донбас, що прямого влучання в будинок не було. Тип зброї встановлюють.

Кореспонденти місцевих видань повідомили, що вибухів було декілька. Перший пролунав близько 13:50, а вже о другій годині містяни почули другий. Приблизно в цей час Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Згодом стало відомо, що по Донеччині пускали КАБи.

Поранених стало більше

Пізніше Донецька обласна прокуратура навела деталі. На жаль, поранених стало більше, також відомо про пошкодження електромереж. Прокурори почали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни. Зараз вони документують воєнні злочини росіян.

Поранення різного ступеня тяжкості дістали шестеро місцевих мешканців. Потерпілих з травмами і осколковими пораненнями доставлено до медичного закладу. Пошкоджено житлові будинки, автомобілі, лінії електромережі. Тип озброєння, який окупанти використали проти містян, встановлюється,

– написали там.

Яка ситуація в місті