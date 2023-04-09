Ні кроку назад: російським військовим роздають методички зі сталінськими методами ведення війни

Російським військовим, яких посилають на війну в Україну, роздають пам'ятки, у яких є прямі посилання на сталінський наказ № 227 – "Ні кроку назад!". Тобто верхівка Росії пропагує розстрілювати тих солдатів, які відступатимуть.

Російські ЗМІ повідомили, що восени 2022 року Західний військовий округ окупантів випустив "Пам'ятку військовослужбовця Збройних сил Росії, який бере участь у СВО". СВО – так росіяни називають війну проти України.

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Окупантам заборонили відступати

Традиційно у брошурі є "ідеологічні настанови" для російських військових – пропагандистський метод, щоб дати окупантам бодай якусь мотивацію.

Окрім цього, автори брошури запропонували у тексті й "конкретні кроки щодо виправлення ситуації на фронті". На їхню думку, найкращим методом буде повернення до сталінських методів ведення війни. Розмірковуючи про осінній "відступ" російської армії, автори пам'ятки звернулися до наказу №227, у якому Сталін писав, що "панікери й боягузи повинні винищуватися вдома. Ні кроку назад, товариші!".

Сталінський наказ №227, більш відомий як "Ні кроку назад!" видали у зв'язку з відступом Червоної армії після поразок під Харковом, Воронежем та оточення на Донбасі. Це апофеоз військової жорстокості, який засуджують у всьому світі, адже він закликає розстрілювати військовослужбовців, які відступають. Проте у 21 сторіччі російську командування цитує його, буквально погрожуючи своїм солдатам.

Кожен з нас зобов'язаний рішуче припиняти будь-які прояви боягузтво і паніки ... ні кроку назад! Таким тепер має бути наш головний заклик,

– мовиться у ворожій брошурі.

Росіяни бояться контрнаступу ЗСУ