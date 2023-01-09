Росіяни можуть активізуватися на трьох напрямках, – військовий оглядач

Найімовірніше, що російські військові будуть вести оборонні та наступальні дії. Їхня головна ціль – вийти на адміністративні межі Луганської та Донецької областей.

Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. За його словами, основні події все ж розгортатимуться на Донецькій дузі.

Цікаво Весною Україна може форсувати ситуацію, – Фейгін прокоментував сценарії війни від The Economist

Три лінії фронту

Денис Попович зауважив, що передусім росіяни продовжуватимуть свою активність на Донецькому напрямку – Бахмут передусім. Також під загрозою Харківщина.

"На Куп’янськ може бути здійснений наступ, оскільки росіяни хочуть відіграти ті втрати, які вони зазнали під час нашого контрнаступу на Харківщині у вересні", – пояснив він. За словами військового оглядача, цілком можливе зазіхання ворога і на Запорізьку область.

"Ці маси демобілізованих, маси вагнерівців, які зараз концентруються на фронті, саме спрямовані на ці напрямки", – підкреслив він.

Проте, все ж основною ціллю росіян все ж залишається Донбас. Імовірно, що вони не полишатимуть спроби взяти Бахмут. Також Попович спрогнозував, що Росія хоче вийти на адміністративні кордони Донецької області.

"Щоб потім, можливо, оголосити про перемогу, про “визволення” двох регіонів – Донецької та Луганської областей", – зауважив він.

Окрім цього, військовий оглядач не відкинув варіант про можливе спонукання такими діями української сторони провести перемовини на умовах противника.

Денис Попович про напрями наступу росіян: дивіться відео

Наступ чи оборона росіян

Попович розповів, що залежно від напрямку росіяни готуються або до наступальних, або до оборонних дій. Наприклад, у Запорізькій області окупанти планують захищати свої позиції. У такий спосіб вони хочуть створити так званий "сухопутний коридор до Криму".

Якщо наші дійдуть на узбережжя до Чорного та Азовського морів в Запорізькій та Херсонській області, то зможемо відрізати їм постачання і це їх абсолютно не влаштовує,

– зауважив військовий оглядач.

За його словами, росіяни чудово розуміють, що у такому разі ЗСУ візьмуть "ракетний клич" на тимчасово окупований Крим.

У Луганській області росіянами буде вестися і оборона, і наступ. Нині ініціатива біля Кремінної та Сватового у ЗСУ.

Ситуація на фронті: головне