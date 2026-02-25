Командувач Нацгвардії, український генерал Олександр Півненко ексклюзивно розповів на ютуб-каналі Анни Максимчук про те, що тоді було ухвалене рішення відійти від застарілих дивізій, віддати перевагу саме корпусам й пояснив чому.

Зі слів Півненка, можна було б утворити й дивізії, але для цього треба повністю змінювати всю документацію. Він наголосив, що історія створення корпусів була важлива тим, щоб підрозділи були під командуванням командира корпусу.

Не завжди ми можемо вивести одну бригаду чи іншу, бо вони перебувають на важливих напрямках. А противник обізнаний про ротації, так само як і ми щодо його ротацій. Як раз під час цього процесу він діє дуже впевнено, а у цей час ми втрачаємо території, позиції,

– озвучив Півненко.

Командувач Нацгвардії підкреслив, що дуже важливо зібрати під командуванням командира корпусу свої підрозділи. Це дає змогу належним чином розуміти ситуацію, бо він знає цих бригадних командирів, а вони своєю чергою знають командира свого корпусу.

Ми знаємо кожного нашого військовослужбовця, командира, як він діє, які є слабкі місця, як з ним розмовляти, як впливати на те, аби він виконував певні завдання. Це вже робота командира,

– зазначив Півненко.

Раніше український генерал пояснював, що корпусна система дасть змогу значно покращити комунікацію між військовими й зробити армію ефективнішою. З його слів, реформа враховує досвід війни з Росією, у тому числі потребу у швидкому маневруванні, здійсненні контрударних дій, спроможності утримувати значні території. Півненко зауважив, що корпусна структура покликана посилити гнучкість підрозділів Нацгвардії та інших українських військ.

Що відомо про корпусну систему?