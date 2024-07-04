Тільки не Росія: Путін знайшов винних у війні проти України

Російський президент Владімір Путін зробив чергову заяву стосовно винних у війні, яку розпочав Кремль проти України. Звісно ж, серед винних не було Росії.

За словами російського диктатора, винними у повномасштабній війні буцімто є Сполучені Штати та інші партнери нашої держави. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Путін вчергове цинічно звинуватив США у війні в Україні

Владімір Путін під час саміту Шанхайської організації співробітництва в казахстанській столиці Астані заявив, що, мовляв, Росія завжди виступала за мирне вирішення "української кризи". За словами російського диктатора, ця так звана криза виникла через "абсолютно безцеремонну політику США на чолі з їхніми сателітами".

Окрім того, російський диктатор також висловився і щодо геополітичної ситуації у світі. За словами Путіна, "багатополярний світ став реальністю", і у ньому "шириться коло держав, які виступають за справедливий світоустрій". Вочевидь серед "справедливих" країн російський президент мав на увазі Іран чи КНДР.

Раніше Владімір Путін висловився стосовно російського "мирного плану" і перемовин з Україною. За словами диктатора, запропонований Росією план щодо України за готовності Києва та Заходу "дозволить негайно припинити бої та розпочати переговори".

Окрім того, Путін сказав, що запропонована Росією "нова архітектура співробітництва та безпеки" в Євразії покликана "змінити євроатлантичні моделі, що віджили". Президент країни-агресорки Путін подякував учасникам організації за пропозиції щодо "врегулювання конфлікту" в Україні.