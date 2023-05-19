Для диверсій: російська розвідка перекинула елітні підрозділи під український кордон

Російське ГУР вирішило задіяти елітні підрозділи після низки дуже вдалих диверсій з боку України. Ці окупанти отримали кілька завдань.

Біля українського кордону були помічені спецпризначенці. Їх прислала російська розвідка. Про це йдеться у повідомленні Центра інформаційного спротиву, передає 24 Канал.

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Куди приїхали елітні підрозділи ГУР Росії

Підпілля зафіксувало прибуття спецпризначенців до селища міського типу Тьоткіно. Населений пункт розташований у Курській області близько до українського кордону.

Наразі відомо, що у селищі перебувають три групи елітних військових. Мова йде про окупантів з 22 та 3 окремих гвардійських бригад спеціального призначення.

Які завдання отримали російські спецпризначенці

Елітні підрозділи напряму підпорядковуються російському ГУР. Після вдалих дій партизан загабникам доручили проводити диверсії та займатися контрдиверсійною діяльністю у прикордонній смузі. Окрім цього вони повинні піднімати бойовий дух деморалізованих російських військових, яких Москва розмістила вздовж держкордону.

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