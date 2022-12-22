Окупанти істотно заметушилися на Запоріжжі: де доведеться попрацювати ЗСУ
Джерело:телеграм-канал Костянтина Машовця
На Мелітопольському напрямку командування військ противника продовжує реалізацію цілої низки організаційних та військових заходів з метою удосконалення системи оборони, підвищення рівня її стійкості та ефективності.
Ворог намагається вгризтися в південь
За багатьма ознаками противник посилено та інтенсивно створює по лінії Василівка – Токмак – Чернігівка одразу кілька рубежів, які складатимуться із системи окремих позиційних районів оборони, пов'язаних між собою у вогневому та логістичному сенсах.
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Крім того, противник посилює угруповання на Мелітопольському та Бердянському напрямках шляхом розгортання додаткових сил та засобів, у тому числі в якості тактичних та оперативно-тактичних резервів. А також здійснює заміну та ротацію тих частин та підрозділів, які в силу низки обставин допустили зниження рівня своєї боєздатності або вимагають доукомплектування та відновлення.Так, протягом двох останніх діб російське командування провело досить масштабну ротацію підрозділів на Мелітопольському напрямку зі складу 42-й мотострілецької дивізії і 136-й ОМСБр 58-й загальновійськової армії, а також цілої низки підрозділів зі складу 121-го стрілецького полку і 1152-го мотострілецького полку Територіальних військ (ТРВ).
Кубло ворожої артилерії
В останні дві доби також фіксується активне переміщення ствольної та реактивної артилерії противника саме на Мелітопольський напрямок, зокрема:
- через Високе на Василівку пройшла ГАБтр (до семи 152-міліметрових гармат типу 2А65 "Мста-Б");
- з боку Приморського дорогою М-14 на Мелітополь – дві одиниці 300-міліметрових РСЗВ 9К58 "Смерч";
- цим же маршрутом – до чотирьох одиниць 152-міліметрових САУ типу 2С3 "Акація" на тралах.
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Противник явно посилює свої артилерійські підрозділи в районі Василівки, на північний схід від Токмака, також у районі Новогригорівки і намагається поповнити підрозділи 291 артилерійської бригади, які також діють на цьому напрямку та зазнали певних втрат в озброєнні та військовій техніці.