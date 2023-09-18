Коли настане остаточна перемога України: генерал Міллі назвав єдину умову

Генерал Марк Міллі заявив, що для повної перемоги у війні Україні знадобиться більше часу. Усе тому, що на тимчасово окупованих територіях наразі перебувають понад 200 тисяч окупантів.

Міллі наголосив, що їх всіх потрібно вигнати з території України. А це – "висока планка".

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В окупованій частині України понад 200 000 російських солдатів. Нинішній наступ ЗСУ, хоч і важливий, але має обмежені операційні та тактичні цілі,

– заявив генерал.

Він додав: навіть якщо всі ці цілі вдасться реалізувати, вибити всіх загарбників з тимчасово окупованих територій не вдасться. Тим часом це – стратегічна мета, яку поставив Володимир Зеленський.

Окрім того, Міллі заявив, що у ході контрнаступу не вдасться звільнити усі захоплені території.

Чому Міллі може помилятися

Навіть західні партнери іноді помиляються. Зокрема, коли почалося повномасштабне вторгнення Києву давали 72 години, а Україні – три тижні. Тим часом триває 572 доба повномасштабного вторгнення та повномасштабної боротьби. Воїни ЗСУ йдуть вперед та звільняють тимчасово окуповані території. За цей час тільки "двохсотими" Росія втратила понад 270 тисяч окупантів. Окрім того, вдалося знищити чимало ворожої зброї та техніки.

Станом на 18 вересня українські герої мають успіх на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Кирило Буданов – очільник ГУР МО – наголосив, що контрнаступ відбувається відразу на декількох напрямках. Водночас наступальні дії українських героїв можуть продовжитися і взимку.