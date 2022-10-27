Більшість скалічених були молоді і без досвіду: білоруський лікар про втрати росіян в Україні

27 жовтня 2022 , 06:08
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Джерело:

CNN

У перші тижні російсько-української війни білоруські лікарні були переповнені пораненими окупантами. "Друга армія світу" не очікувала, наскільки потужним буде український опір.

Як розповів білоруський лікар в інтерв’ю CNN, поранених солдатів привозили щоночі, їхня кількість стрімко збільшувалась щодня.

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Кого привозили найчастіше

Більшість із скалічених – молоді та недосвідчені військові. Вони розповідали лікарям, що пройшли через пекло, адже не підозрювали, що їх чекає в Україні.

Один із солдатів втратив щелепу та скаржився на те, що нічого не їв і не пив уже три дні. Мені було огидно, адже це – воєнні злочинці,
– розповідає лікар.

Солдати думали, їх везуть на військові навчання. Також вони злилися на командирів за те, що опинилися в новій реальності, де легко могли втратити руку або ногу.

Як триває часткова мобілізація в Росії

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Автор: Анна Романюк