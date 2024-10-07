Генерал армії пояснив, як сезон дощів може змінити ситуацію на фронті

Укргідрометцентр прогнозує, що Україну очікують дощі та грози. Несприятливі погодні умови можуть відобразитися на ситуації на фронті, зокрема активності наступальних дій противника.

Про це в розмові з 24 Каналом зазначив генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, підкресливши, що ЗСУ мають використати дощову погоду восени та сніг взимку на власну користь.

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Маневрувати по болоту буде складно

Якщо восени будуть рясні дощі, то просуватися окупантам стане складніше, ворог сьогодні невеликими групами пересувається швидко на квадроциклах, мопедах чи пішки, але робить це оперативно, аби не потрапити під вогневий удар.

Маломуж наголосив, що коли дощитиме, то вже рухатись швидко у ворога не вийде, а десь залягти й пересидіти теж буде складно, адже в певній місцевості буде застій води, на інших ділянках утвориться болото.

По болоту не дуже й вдасться побігати чи маневрувати. Коли противник десь загрузне, це буде перевагою для ЗСУ, вони зможуть активніше знищувати окупантів,

– зазначив генерал армії.

Наступальний темп росіян може послабитись

Екскерівник Служби зовнішньої розвідки зауважив, що на дії у складних погодних умовах, коли йде дощ чи сніг, заточені спецпризначенці. Вони зможуть завдавати неочікуваних контрударів чи проводити операції. ЗСУ мають використати несприятливі погодні умови на власну користь, завдаючи ударів ворогу, коли той рухатиметься, наприклад, під Покровськом чи Селидовим.

Маломуж спрогнозував, що протягом тижня чи двох активність наступальних дій ворога може знизитись, якщо буде дощити.

Але, як часто вже спостерігаємо, що жовтень і листопад бувають без опадів. Однак, за будь-якої погоди, ворог все одно намагатиметься просуватися, бо перед російською армією Путін ставить завдання ні на мить не зупинятися,

– підсумував генерал армії.

Офіційно! В Генштабі повідомили, що протягом минулої доби зафіксовано 141 бойове зіткнення. Найактивніше ворог наступав на Покровському та Курахівському напрямках. За добу противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 7 ракетних ударів із застосуванням 8 ракет, а також 86 авіаударів, скинувши 109 КАБів, здійснив понад 4500 обстрілів, з них 131 – із реактивних систем залпового вогню.