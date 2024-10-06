Яковенко назвав 1 дешевий спосіб, як можна закінчити війну в Україні

Країни НАТО воювати з Росією навряд чи готові, а Україна наявним демографічними ресурсом програє країні-агресорці в декілька разів. В цій ситуації Захід має надати Україні необхідне сучасне озброєння, далекобійні ракети та дозвіл на їх застосування по території Росії. Однак є й інше рішення, як цю війну закінчити.

Про це в розмові з 24 Каналом зауважив російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, наголосивши, що сьогодні терористом №1 у світі є очільник Кремля Владімір Путін. Це людина, яка, з його слів, узурпувала владу з самого початку свого правління, ні разу не беручи участь у президентських виборах.

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Завершити війну в Україні можна дешевим способом

Яковенко вважає, що завершити російсько-українську війну можна раціональним і доволі дешевим способом. Він навів аналогію з одним, з його слів, з найліберальніших і м'яких президентів США Бараком Обамою, який у свій час дав команду ліквідувати тодішнього терориста №1 – Усаму бен Ладена.

Його ліквідували без суду і слідства, була відправлена бригада морських піхотинців, які його відстежили й знищили. Я вважаю, що на теперішній час найбільш раціональним способом закінчення війни була б ліквідація Путіна. Політичної волі на це немає. Але для початку потрібно ввести в медійний простір, а потім в політичний саму ідею, що це треба зробити,

– озвучив Яковенко.

В такому випадку те, як Ізраїль знищив спочатку керівництво "ХАМАС", потім "Хезболли" – приклад того, що ніякий бункер не врятує, якщо діяти прицільно та професійно.

Сьогодні ліквідація Путіна – недосяжна мрія, але в принципі цю ідею варто почати обговорювати. Щоб це не було щось екзотичне, а звичайний робочий момент, розмови довкола якого будуть мати раціональну окрасу: підрахунок плюсів та мінусів,

– зазначив Яковенко.

До відома! Очільник МЗС України Сибіга провів перемовини з держсекретарем США Блінкеном. Були скоординовані подальші кроки, які призведуть до історичних рішень і наблизять перемогу України. Політолог Ігор Рейтерович припустив, що мовиться або про надання дозволу бити по Росії західною зброєю, або про вступ України в НАТО після завершення війни.