У ГУР припустили, скільки часу Росії треба для повного відновлення армії

У ГУР прокоментували словами Володимира Зеленського, який застеріг світ від заморожування війни в Україні. Адже це дасть Росії час на відновлення та підготовку до нової великої війни, в якій ціллю буде вже не тільки наша держава.

Речник ГУР МО Андрій Юсов наголосив, що Росія має бути покарана, адже мова йде про існування міжнародної архітектури безпеки. Про це він сказав в етері телемарафону, передає 24 Канал.

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Що розповів Юсов

Як пояснив розвідник, якщо якась країна дозволяє собі нехтувати Статутом ООН та міжнародним правом і не несе за це жодного покарання, то подібні спокуси починають з'являтися і в інших держав. Тоді деспотичні режими прагнуть рухатися далі.

За його словами, зараз росіяни намагаються втримати тимчасово окуповані території. Якщо дати загарбникам перепочинок без відновлення українського суверенітету та без покарання воєнних злочинців, то це спровокує їх на підготовку до подальших наступальних агресивних дій.

Також Юсов відповів на питання, скільки часу Росії потрібно для того, щоб відновитися повністю та справді стати "другою армією світу". Він сказав, що є різні оцінки та методики.

Відновитися до того стану, який був – це одна категорія. Можна говорити про 10+ років, може до 20. Але відновлення армії агресора може відбуватися з урахуванням помилок, використовуючи інші тактики та підходи, не роблячи ставку на велику кількість вже застарілого озброєння, шукаючи нові методи,

– пояснив розвідник.

Крім цього представник ГУР зауважив, що питання відновлення армії Росії залежить від ресурсів. Він нагадав, що фінансовий ресурс в окупантів є, і у 2024 році військовий бюджет в них буде ще більшим. Це стане додатковим викликом для України та проукраїнської коаліції.

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