Якщо Путін неочікувано помре, то війна закінчиться, – Зеленський

Зеленський переконаний, що якщо Путін неочікувано помре, то війна Росії проти України закінчиться. Принаймні на деякий час так точно.

Якщо Володимир Путін помре, то війна Росії проти України закінчиться, адже інституції країни-терористки не працюватимуть. Таку думку Володимир Зеленський висловив у спецвипуску шоу Netflix "Мій наступний гість не потребує представлення", пише 24 канал.

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Чому війни не буде, коли Путін помре

За словами Зеленського, якщо Путін помре внаслідок хвороби чи нещасного випадку, то війна закінчиться, адже в авторитарному режимі багато залежить від однієї людини. І Кремль буде вимушений зайнятися внутрішньою політикою.

Тому, коли така людина йде, інституції зупиняються. Такий час був у СРСР. Зупинилося все. Їм буде складно. Вони займатимуться внутрішньою політикою, а не зовнішньою,

– сказав президент.

При цьому він зауважив, що великий відсоток росіян вірить Путіну.

До слова, під час цього ж інтерв'ю Зеленський наголосив, що завершенням війни слід вважати вихід на наші міжнародно визнані кордони, а не тільки припинення бойових дій. Він підкреслив, що війна закінчиться тоді, коли вся наша земля буде деокупована.

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