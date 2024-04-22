Зеленський назвав, де найскладніша ситуація на фронті та яка зброя потрібна Україні

Президент України дав інтерв'ю французькому блогеру. Журналіст запитав Зеленського, як би він описав ситуацію на фронті протягом останніх кількох тижнів. Зеленський вкотре сказав, що співвідношення в артилерії 10 до 1 не на нашу користь.

Під час інтерв'ю президент згадав про ракетний удар по Чернігову 17 квітня, навівши його як приклад російського терору. Окупанти влаштували в місті справжній жах, тричі вдаривши по Чернігову. Тоді загинуло 18 людей і було поранено десятки.

Дивіться також Окупантам наказали продемонструвати перемоги до 9 травня: Зеленський провів Ставку

Зеленський про ситуацію в Україні

Ситуація максимально складна на Сході, але Сили оборони міцно тримаються. Лінію фронту на важливих напрямках удалося стабілізувати. Та паритету в артилерії нема: на один український снаряд припадає десять російських. Перевага росіян в артилерії величезна, тож на Сході потрібні снаряди 155 калібру та артсистеми.

На інших напрямках ситуація не така загрозлива, там менше викликів і лінія фронту стабілізована. Якщо ж говорити про ракетні атаки, то великі проблеми є на Харківщині, Запоріжжі та в інших регіонах. Потрібен захист із повітря, оскільки треба захистити цивільних, інфраструктуру, об'єкти енергетики – про це наша держава просить з початку війни.

Нам не потрібні казки чи порожні обіцянки – дайте нам більше сучасних літаків!

– закликав Зеленський.

Удари по Україні тривають

В інтерв'ю Зеленський підкреслив, що Росія не зупиняється і завдає нових ударів по наших містах. 22 квітня під час розмови з Джо Байденом, яка була присвячена допомозі від США, український президент згадав про удар по Харкову. Окупанти зруйнували телевежу, в місті є проблеми з сигналом цифрового телебачення.

Відео, яке потрапило в мережу, вражає. Момент руйнування телевежі схожий на кадр з якогось апокаліптичного фільму. На жаль, доки триває війна, ми всі всередині цього фільму жахів.

Це не перша спроба ворога бити по телевізійних вежах. На початку війни загарбники вже намагалися знищити вежу в Харкові, але вона встояла. Били і по Києву – удар припав неподалік телевежі.

У Міністерстві культури та інформаційної політики удар по харківській телевежі розцінили як спробу вплинути на мовлення нашої держави. "Росія прагне залякати нас та занурити Україну в інформаційний вакуум. Вони бояться правди про війну та хочуть змусити нас замовчати", – написали там.