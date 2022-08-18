Війна путіна: українці припустилися однієї помилки

Більшість коментаторів, які беруться аналізувати минуле (навіть не дуже від нас і віддалене), грішать на одну ваду.

Дивляться на початок лютого 2022 року власними очима початку серпня. Хоча очевидно, що всі змінилися.

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Тепер все інакше

І суспільство змінилося. І держава змінилася. Те, що ти тепер "точно знаєш" як треба, не означає, що ти тоді міг це знати.

Ми просто забули, якою була Україна 23 лютого цього року. Розколоте і "партизоване" суспільство. Інформаційна війна усіх проти всіх. Тотальна недовіра до всього. Об'єднати таке суспільство бодай так, як зараз, змогла лише відкрита агресія. Але саме агресія як факт, а не як розмови.

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Бо хто тоді вірив розмовам?

У нас 8 років кричали "вовки". Не дивно, що очікування "вовків" перетворилося на рутину. Для того, щоб реально щось аналізувати, треба зануритись у минуле, зрозуміти його, окреслити наявні на той момент сценарії розвитку.

Якщо ви згадаєте, що нам тоді "обіцяли" американці, то зрозумієте, що зараз ми живемо явно не у найгіршому з можливих сценаріїв.

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