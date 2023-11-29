Ворог вдвічі відновив інтенсивність атак: зафіксовано близько тисячі артобстрілів

У ЗСУ пояснили, чому російська армія на певний час зменшила інтенсивність авіаційних ударів, зокрема, в районі Авдіївки. Також там розповіли про масштаби атак – якими вони є наразі.

У середу, 29 листопада, речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун констатував, що після нетривалого "послаблення" ворог активізувався з удвічі більшою інтенсивністю. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Яка ситуація на фронті зараз

За словами речника, часткове "затишшя" в атаках дронами, артилерією та авіацією було пов'язане з погодніми умовами. Однак уже зараз ворог удвічі збільшив інтенсивність артилерійських та повітряних обстрілів.

Противник активізував наземні піхотні атаки, місцями застосовує бронетехніку: десь від 10 до 20 одиниць. Але наші воїни багато її палять, роблять це досить потужно. Деяку повністю знищують, а деяку пошкоджують, а потім добивають.

Як зазначив Штупун, за минулу добу окупанти завдали удару по медичному закладу, а також здійснили 17 авіаударів переважно керованими бомбами.

У Збройних Силах нашої держави зафіксували понад 1 000 артилерійських обстрілів з боку Росії.

Окрім того, на лінії фронту відбулось 56 бойових зіткнень. У районах Степового, Новокалинового, Авдіївки, та інших місцях відбито 20 атак.

Разом з тим на Мар'їнському напрямку загарбники були активні. Нашим захисникам вдалось відбити 6 атак в районі Новомихайлівки.

На жаль, ворог намагається і Запоріжжі йти вперед, тобто відбивати свої позиції, які втратив раніше. Біля Роботиного відбито 5 атак і західніше Вербового.

За словами речника пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, загальні втрати ворога дуже великі. Так, лише за минулу в цьому районі Росія втратила 639 бійців, а загалом на полі бою – 1 140 вояків, про що зазначали в Генштабі.

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Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили у живій силі 327 580 осіб. Водночас упродовж доби авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника.

А от підрозділи ракетних військ уразили: