Як зміниться становище путіна у разі війни Китаю та США: думка Піонтковського

Китай вже певний час погрожує воєнним вторгненням Тайваню, а останніми днями почали все більше говорити й про ймовірність війни між Китаєм та США, напруга між якими особливо зросла через візит Ненсі Пелосі до Тайваню 2 серпня.

Лунають припущення, що за такий розвиток подій суттєво вплине на ситуацію на фронті російсько-української війни. Зокрема мова йде й про постачання зброї Україні Сполученими Штатами. Це в ефірі 24 каналу прокоментував російський публіцист та опозиційний політик Андрій Піонтковський.

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Навіть війна з Китаєм не вплине на допомогу Україні

На його думку, після повернення спікерки Палати представників Конгресу до США, відбуватиметься серйозне лобіювання питання військової допомоги Тайваню. Однак, Піонтковський переконаний, що на допомогу Україні це ніяк не повпливає.

Він пояснив, що так розвиток подій бачать у москві. Мовляв, Штати сфокусуються на Тайвані і перестануть підтримувати Україну.

Але в Україні все визначилося – усе залежить від кількості поставлених HIMARS. У них їх є кілька тисяч. Вони можуть поставити Україні 500 HIMARS і розфокусуватися – все інше Україна зробить без них,

– вважає опозиціонер.

Далі, за такого сценарію, США справді зможуть зосередитися на воєнних діях на Тайвані без жодної шкоди для України.

"Ба більше, якщо вони вже вв'яжуться у справжню війну з Китаєм, який в десятки разів сильніший за росію, то знімуть з себе усілякі обмеження щодо більш активної участі в російсько-українській війні", – додав Піонтковський.

Відтак, він переконаний, що жодних покращень для путінського режиму в сценарії загострення стосунків та навіть війни між Китаєм та США не буде.

Андрій Піонтковський про можливу війну між Китаєм та США: дивіться відео

Що відбувається між Китаєм та США: коротко

29 липня Ненсі Пелозі вилетіла до Азії з робочими візитами. Вона відвідала Сингапур, Малайзію, Південну Корею та Японію, але про Тайвань мова не йшла.

Тим часом напруга довкола регіону щодня лише зростає. Китай анонсував військові навчання, його армія готується до війни, а Пекін відкрито погрожує Тайваню.

Згодом стало відомо, що вона все ж прилетить туди, переночує та навіть проведе робочі зустрічі з місцевою владою.

На це дуже гостро відреагували в Китаї – там заявили, що вважатимуть цей візит Пелосі грубим втручанням у внутрішні справи Китаю, і приведуть армію у повну бойову готовність.

У відповідь на це Пелосі заявила, що її візит до Тайваню є доказом підтримки тамтешньої демократії, та наголосила, що США виступають проти односторонніх спроб Китаю змінити "статус-кво" Тайваню.

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