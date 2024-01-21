"Бавовна" у кількох регіонах Росії, атака БпЛА на Півдні: хронологія 697 дня великої війни

21 січня 2024, 06:27
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Ворог продовжує обстрілювати територію нашої країни, безуспішно намагаючись зламати опір і моральний дух українського населення. Тим часом Сили оборони мужньо тримають лінію фронту, не даючи змогу противнику захопити бодай шмат своєї землі.

Про події січня на фронті, у внутрішній політиці і на міжнародній арені, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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08:15, 21 січня

Ворог обстріляв Дніпропетровщину: у Марганці зникло світло

Після опівночі вибухи лунали у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там росіяни вдарили з важкої артилерії. Скерували туди й 2 дрони-камікадзе.

Понівечили 5 приватних будинків, 2 господарські споруди та гараж.

У самому Марганці через ворожий обстріл пошкоджена лінія електропередач. Знеструмлено було понад 11 тис осель. Більшості родин світло вже повернули. Постраждалих немає.

08:14, 21 січня

"Шахеди" атакували житловий сектор на Миколаївщині

Уночі, 21 січня, у Снігурівській громаді Миколаївської області внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі. Також сталося займаня господарчої споруди, яке оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.

08:12, 21 січня

Втрати ворога станом на 21 січня

Ще 760 російських окупантів вирушили до пекла. Разом з ними було знищено:

  • 10 танків;
  • 11 бойових броньованих машин;
  • 7 артилерійських систем;
  • 1 РСЗВ;
  • 1 засіб ППО;
  • 2 БпЛА оперативно-тактичного рівня.
07:27, 21 січня

У Генштабі прокоментували атаку безпілотників на Півдні

Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон.

06:16, 21 січня

У Ленінградській області одразу два важливі "прильоти"

Вночі під атакою безпілотників термінал морського торговельного порту у Ленінградській області.

Як пишуть місцеві телеграм-канали, там загорілися 2 цистерни з 17, площа пожежі на момент написання новини становить 150 квадратних метрів.

Два БПЛА атакували газосховище в портовому терміналі о 3:20 ночі, де біля причалів перебували  три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії.

06:14, 21 січня

"Бавовна" у кількох містах країни - агресорки

Пізно увечері у російській Тулі лунали потужні вибухи. Також неспокійно було в Орлі та Смоленську. Місцеві пабліки повідомляли про атаку безпілотниками.

У мережі пишуть, що "бавовна" відвідала територію "Щегловського валу" у Тулі. Це підприємство військово-промислового комплексу Росії, де збирають ЗРК "Панцир-С" і "Панцир-С1",  а також модернізують різноманітну бронетехніку.

У Клинцях Брянської області теж були вибухи. Росіяни заявляли про роботу ППО.

06:12, 21 січня

Вночі оголошували загрозу БпЛА для Півдня країни

О пів на четверту ранку Повітряні сили заявили про загрозу ударних дронів для Херсонщини та Миколаївщини. Також тривогу оголошували і для Сходу.

Близько 5-ої ранку повітряну небезпеку скасували.

Автор: Анастасія Колеснікова