"Бавовна" у кількох регіонах Росії, атака БпЛА на Півдні: хронологія 697 дня великої війни

Ворог продовжує обстрілювати територію нашої країни, безуспішно намагаючись зламати опір і моральний дух українського населення. Тим часом Сили оборони мужньо тримають лінію фронту, не даючи змогу противнику захопити бодай шмат своєї землі.

Про події січня на фронті, у внутрішній політиці і на міжнародній арені, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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