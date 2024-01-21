"Бавовна" у кількох регіонах Росії, атака БпЛА на Півдні: хронологія 697 дня великої війни
Ворог продовжує обстрілювати територію нашої країни, безуспішно намагаючись зламати опір і моральний дух українського населення. Тим часом Сили оборони мужньо тримають лінію фронту, не даючи змогу противнику захопити бодай шмат своєї землі.
Про події січня на фронті, у внутрішній політиці і на міжнародній арені, читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Після опівночі вибухи лунали у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там росіяни вдарили з важкої артилерії. Скерували туди й 2 дрони-камікадзе. Понівечили 5 приватних будинків, 2 господарські споруди та гараж. У самому Марганці через ворожий обстріл пошкоджена лінія електропередач. Знеструмлено було понад 11 тис осель. Більшості родин світло вже повернули. Постраждалих немає. Уночі, 21 січня, у Снігурівській громаді Миколаївської області внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі. Також сталося займаня господарчої споруди, яке оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає. Ще 760 російських окупантів вирушили до пекла. Разом з ними було знищено: Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон. Вночі під атакою безпілотників термінал морського торговельного порту у Ленінградській області. Як пишуть місцеві телеграм-канали, там загорілися 2 цистерни з 17, площа пожежі на момент написання новини становить 150 квадратних метрів. Два БПЛА атакували газосховище в портовому терміналі о 3:20 ночі, де біля причалів перебували три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії. Пізно увечері у російській Тулі лунали потужні вибухи. Також неспокійно було в Орлі та Смоленську. Місцеві пабліки повідомляли про атаку безпілотниками. У мережі пишуть, що "бавовна" відвідала територію "Щегловського валу" у Тулі. Це підприємство військово-промислового комплексу Росії, де збирають ЗРК "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також модернізують різноманітну бронетехніку. У Клинцях Брянської області теж були вибухи. Росіяни заявляли про роботу ППО. О пів на четверту ранку Повітряні сили заявили про загрозу ударних дронів для Херсонщини та Миколаївщини. Також тривогу оголошували і для Сходу. Близько 5-ої ранку повітряну небезпеку скасували.
Ворог обстріляв Дніпропетровщину: у Марганці зникло світло
"Шахеди" атакували житловий сектор на Миколаївщині
Втрати ворога станом на 21 січня
У Генштабі прокоментували атаку безпілотників на Півдні
У Ленінградській області одразу два важливі "прильоти"
"Бавовна" у кількох містах країни - агресорки
Вночі оголошували загрозу БпЛА для Півдня країни
Після опівночі вибухи лунали у Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Там росіяни вдарили з важкої артилерії. Скерували туди й 2 дрони-камікадзе.
Понівечили 5 приватних будинків, 2 господарські споруди та гараж.
У самому Марганці через ворожий обстріл пошкоджена лінія електропередач. Знеструмлено було понад 11 тис осель. Більшості родин світло вже повернули. Постраждалих немає.
Уночі, 21 січня, у Снігурівській громаді Миколаївської області внаслідок атаки ворожих БпЛА типу "Shahed-131/136" пошкоджено житловий будинок та літню кухню у приватному секторі. Також сталося займаня господарчої споруди, яке оперативно ліквідовано вогнеборцями. Постраждалих немає.
Ще 760 російських окупантів вирушили до пекла. Разом з ними було знищено:
Вночі російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши 2 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 ворожий дрон.
Вночі під атакою безпілотників термінал морського торговельного порту у Ленінградській області.
Як пишуть місцеві телеграм-канали, там загорілися 2 цистерни з 17, площа пожежі на момент написання новини становить 150 квадратних метрів.
Два БПЛА атакували газосховище в портовому терміналі о 3:20 ночі, де біля причалів перебували три великі танкери, які прибули до Усть-Луги з Бельгії, Оману та Лівії.
Пізно увечері у російській Тулі лунали потужні вибухи. Також неспокійно було в Орлі та Смоленську. Місцеві пабліки повідомляли про атаку безпілотниками.
У мережі пишуть, що "бавовна" відвідала територію "Щегловського валу" у Тулі. Це підприємство військово-промислового комплексу Росії, де збирають ЗРК "Панцир-С" і "Панцир-С1", а також модернізують різноманітну бронетехніку.
У Клинцях Брянської області теж були вибухи. Росіяни заявляли про роботу ППО.
О пів на четверту ранку Повітряні сили заявили про загрозу ударних дронів для Херсонщини та Миколаївщини. Також тривогу оголошували і для Сходу.
Близько 5-ої ранку повітряну небезпеку скасували.